賴清德保鏢︱3特勤偷啦啦隊「峮峮」簽名球 遭革職法辦

保護台灣領導人賴清德性命的特勤人員，爆出醜聞。3名賴清德的特勤軍官，2月底趁執勤之機，偷走知名啦啦隊女神「峮峮」6顆簽名球等物品。涉事3人已遭各記2大過，列入優先汰除名單。台北地方檢察署30日依竊盜、贓物罪，起訴涉案的3名「總統保鏢」。

趁場地安檢犯案

據中時網報道，2月27日，賴清德到台北大巨蛋看台日棒球賽，江姓維安人員在賽前做場地安全檢查時，涉嫌偷走公關公司休息室裡的6顆簽名球，其中包括啦啦隊「峮峮」簽名球。事件爆發後引發軒然大波。事後轄區信義警分局進行調查，國安局也自檢將3人移送北檢偵辦。

起訴指出，林男曾為國安局特種勤務指揮中心中校編審，涂男曾為特勤中心少校組員，江男則為憲兵指揮部警衛大隊少校組員支援特勤中心人員。3人均為今年2月27日在台北大巨蛋負責維安勤務之特勤人員。



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3人在當天上午7時47分，發現大巨蛋啦啦隊休息室地上置有由挺悍賽事行銷股份有限公司所放置、裝有多顆棒球隊啦啦隊員簽名棒球紙箱，竟推由江男下手竊取其中6顆簽名棒球，涂男提供其公事包交予江男裝放。

江男離去經過台北大巨蛋停車場門口前方，又發現挺悍公司所放置裝有護照套的紙箱，再竊取護照套6個。涂男將江偷取的簽名球、護照套放在其辦公室，等江、林至他辦公室時，3人朋分。

檢方認定林、涂、江3人涉犯《刑法》公務員假借職務上之機會犯竊盜罪，另涂男另涉贓物罪，今依法起訴。

案發後，3人已向警方繳回6顆簽名球及護照套2個，已發還挺悍公司。另有護照套4個未繳回，檢方請求法院依法沒收。