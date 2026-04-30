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上海居民解禁「金馬遊」 只限此兩地旅行社參加

兩岸熱話
更新時間：14:45 2026-04-30 HKT
發佈時間：14:45 2026-04-30 HKT

上海市文旅局29日宣布，上海居民即日起，可以通過上海及福建的旅行社，參加金門、馬祖團隊遊和個人遊，按規定向兩地公安機關出入境管理機構申請辦理赴金門、馬祖旅遊簽注。金門縣方面表示「樂觀其成，會做好所有對接工作」。

國共智庫論壇成果

大陸國台辦發言人陳斌華表示，27日抵達金門的上海踩線團，是國共兩黨智庫論壇成果的後續落實，樂見業者赴金門實地考察並與台灣同業交流，他並呼籲台灣方面撤除障礙，推動兩岸人員往來正常化及各領域交流常態化。

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金門縣旅行公會理事長翁炳信指出，去年福建旅客赴金門約20萬人，對比2019年的80多萬人，僅約四分之一，而上海開放旅客赴金門後，推測每年可再多10萬人，對金門觀光是一大利多，希望兩岸不要再互擋觀光客，在善意堆疊之下，樂見大陸繼續開放第三、第四個省份。

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