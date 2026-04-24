海軍宣傳片暗示迎來核航母 喊話台灣回家 專家：可能性極大

昨日是中國海軍成立77周年，解放軍發布宣傳片《向大洋》。片中三名主人公名字諧音對應中國三艘航母，另有諧音「核艦」的新兵「何劍」，疑似暗示第四艘航母將是核動力艦。在片尾彩蛋部分，主人公到「統一路」小學接兒子「小灣」放學，叫「小灣，你可別耍賴皮，媽媽還在家等着你呢」。



網民認為「小灣」指台灣，「賴皮」則指民進黨賴清德，有喊話「台灣回歸」之意。軍事研究員宋忠平對《星島》表示，第四艘航母是核動力的可能性極大，「片子里面已經展示出來」。



宣傳片開篇即提到在太平洋某海域，名為「單東」的潛艇艇長下令發射武器，並成功摧毀目標，但沒有說明目標為何。除了單東以外，宣傳片還有另外3人，名字分別是長江艦教員「廖寧」、鞍山艦副航海長「付建」和新兵何劍。

廖寧、單東、付建的名字普通話諧音分別對應中國現有三艘航母遼寧艦、山東艦和福建艦。細心網民分析，片中19歲的新兵何劍，可能寓意海軍的第四艘航母即將亮相，「新兵何劍，19歲=核艦19？」，剛好與前三艘航母舷號16、17、18銜接。

宣傳片結尾的「彩蛋」被認為訊息量巨大。單東在威海市統一路小學接名為小灣的兒子放學。不過，小灣說：「爸爸我不想回家，我還想在外面玩一會。」單東則回應「小灣，你可別耍賴皮，媽媽還在家等着你呢」。單東用手摸了小灣的頭，還刮了他的鼻頭。

有網民將這段對話解讀為向台灣領導人賴清德喊話，認為「小灣」是台灣，而「你可別耍賴皮」則被視為借「賴皮」諧音影射賴清德，「暗示台灣終將回歸中國大陸」。

北京《環球時報》報道稱，這段看似家常的對話，還傳遞了一個信號：無論「孩子」在外面玩多久，最終都要回家，祖國母親在等着。報道也引述軍事問題專家張軍社稱，這表明大陸把台灣當成大家庭的一分子，表達了充分的善意。

軍事研究員宋忠平對《星島》表示，第四艘航空母艦是核動力的可能性極大，片子里面已經展示出來，核艦是核動力軍艦的概念。他指出，中國的航母發展堅持「小步快跑，穩紮穩打」原則，福建艦是第一艘電磁彈射常規動力航母，實現了跨越式發展，「那麼我們的004就差一步，就差核動力。」

宋忠平指出，核動力航母的噸位及載機量都會進一步增加。此外，航母未來將會使用「定向能武器」，只有核動力裝置才能滿足這些需要。他說，中國在上世紀70年代起就擁有了核動力潛艇，「我們的核動力技術也在不斷的發展。把它應用於大型水面艦艇也就很正常，我們的技術也具備了這方面的能力，這叫水到渠成。」

北京《環球時報》報道稱，這段看似家常的對話，還傳遞了一個信號：無論「孩子」在外面玩多久，最終都要回家，祖國母親在等着。



《星島》記者梁伊琪