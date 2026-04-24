台電競手眼皮塞滿近千顆眼結石 眨眼如「砂紙」直刮角膜

長時間使用電子產品（又稱3C產品）對視力構成的威脅，近日在台灣出現一宗極端個案。一名曾代表台灣參加亞運會的職業電競選手，因長期進行高強度電競訓練及玩手機遊戲，導致雙眼增生出接近一千顆眼結石，成為醫學文獻上的首宗病例。



聯合新聞網報道，負責診治的台灣大仁科技大學眼科學系教授、眼科醫生洪啟庭指出，該名選手就醫時，主訴雙眼出現紅腫、痕癢、淚流不止，並伴隨如刀割般的劇烈痛楚。經詳細檢查後發現，其雙眼上下眼瞼內側，竟佈滿了密密麻麻的眼結石，右眼約有600顆，左眼約400顆，總數逼近千顆。

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視力嚴重受損無法參賽

洪啟庭解釋，眼結石是因乾眼症及慢性結膜發炎，導致細胞殘骸與分泌物堆積鈣化而形成。個案中，大部分結石已突出結膜表面，如同砂紙般在病人每次眨眼時反覆刮傷角膜，已造成角膜出現多處撕裂傷，其視力更一度下降至0.5及0.4的水平。



醫療團隊隨即為患者在顯微鏡下，以細針逐一清除結石，暫時緩解異物感與痛楚。由於選手的職業需要，無法顯著降低用眼負荷，僅三個月後覆診時，便發現眼結石已再度增生，甚至體積更大，顯示病情極易復發。目前，該名選手因眼部劇痛及視力嚴重受損，已無法繼續參賽。

打機20分鐘即休息20秒

研究數據顯示，長時間使用手機及電腦等電子設備，乾眼症的發生率高達60%，而在這些「3C族群」中，約有五成伴隨眼結石問題。洪啟庭強調，移除眼結石僅是治標之法，若未能從根本上改善長時間用眼的習慣，復發率可高達三至五成。他建議公眾應切實遵循「20-20-20」護眼原則，即每使用電子產品20分鐘，便應遠望6米以外的景物20秒，以讓眼部肌肉得到適度休息。