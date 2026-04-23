《逐玉》張凌赫訪台緩和兩岸關係？國台辦：支持影視文化雙向奔赴

大陸男星張凌赫因主演電視劇《逐玉》在台灣走紅，中國國民黨主席鄭麗文日前引述年輕人意見，稱邀請張凌赫訪台或有助緩和兩岸關係，言論引發熱議。大陸國台辦發言人張晗昨日（22日）在例行記者會上回應，表示大陸一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台交流。

台灣年輕人向鄭麗文反映

事件源於鄭麗文在專訪中透露，有台灣年輕人向她反映：「你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。」此番言論隨即在網上引起廣泛討論。

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儘管張凌赫早前曾遭大陸官方媒體批評為「粉底液將軍」，指其形象未能展現軍人威武，但無礙其在台灣收穫人氣。在昨日的記者會上，有記者提問台灣粉絲是否有機會見到張凌赫訪台。

國台辦發言人張晗在回應時，未直接提及張凌赫其名，僅稱「近期《逐玉》等大陸電視劇在兩岸熱播，『有關主演』因此受到台灣觀眾的關注和喜愛」。她認為，台灣年輕人的相關言論，表達了對兩岸影視交流及關係和平發展的真誠期盼，說明影視文化在拉近兩岸同胞心理距離上具獨特作用。

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張晗指出，大陸方面一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台與台灣民眾見面。她表示，兩岸同胞同根同源，文化共鳴是連接內心最自然的紐帶，陸方將持續為兩岸文化交流創造便利條件，促進彼此了解與心靈契合。

此外，張晗亦藉此批評台灣方面長期對大陸電影實行配額制，認為此舉不符業界及觀眾期待，影響兩岸電影交流，理應檢討改進。

