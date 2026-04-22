福建悍女停車糾紛又摑又踢 保安秒「兜巴星」還擊響徹全場︱有片

福建22日有影片顯示，有保安員與女司機疑因泊車問題發生爭執，女方落車即一腳踢向保安和摑對方巴掌，男保安員忍無可忍，反手一巴掌摑向女司機，發出「啪」聲巨響，影片在網上瘋傳，警方指已就事件立案調查。

網民：明顯正當防衛

影片所見，有女司機駕駛一輛灰色汽車，疑因停泊問題，與站在車頭的穿綠色制服男保安口角，女司機突關上車門上前一腳便踢向男保安腿部，然後再迫前多打對方一巴。

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男保安遇襲後，即舉起右手，扭腰一掌摑向女方左臉，力道之大發出「啪」聲巨響，女子眼鏡也險被打至飛脫，卻不敢再還手。

中國新聞週刊22日報道，於權威部門了解到，事件發生於福建三明市永安市，「永安市公安部門介入已經立案，正在處理」。

網民紛紛為保安打氣，「這明顯是正當防衛」、「必須還保安一個清白」、「嚴懲先打人者」、「幸虧她先踢了一腳，不然保安沒動手理由」、「必須立案啊，不然叔叔的精神損失費誰來承擔」、「法不能向不法低頭，不能按性別判斷是非」、「估計算互毆，這大比兜聲音真脆」、「扇得好」。