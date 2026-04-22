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台5民眾舉報違泊即遭冒名狂買Pizza 警員「大整蠱」遭記過法辦

兩岸熱話
更新時間：17:04 2026-04-22 HKT
發佈時間：17:04 2026-04-22 HKT

台灣發生離譜惡意洩露個人私隱事件。有最少5民眾疑因檢舉違泊，旋即被人冒名狂買Pizza或在火鍋店訂位，懷疑是被人報復。當地警方調查後指，已將涉及洩露受害人個資的警員記大過及調查，但未提及犯案原因。

先調職再移地檢署偵辦

綜合台媒報道，有何姓男子在FB專頁「我是蘆洲人」發帖，指在本月18日檢舉新北市五股區方洲六路芳洲公園違停後不久，便收到多條餐廳與披薩訂單的簡訊，訂位名稱更標註「方洲六」，疑手機號碼被人冒用，惡意報復檢舉違泊。

台灣有民眾檢舉違泊，卻被警員冒名狂點Pizza或到火鍋店訂店報復。FB
台灣有民眾檢舉違泊，卻被警員冒名狂點Pizza或到火鍋店訂店報復。FB
台灣有民眾檢舉違泊，卻被警員冒名狂點Pizza或到火鍋店訂店報復。FB
台灣有民眾檢舉違泊，卻被警員冒名狂點Pizza或到火鍋店訂店報復。FB
台灣有民眾檢舉違泊，卻被警員冒名狂點Pizza或到火鍋店訂店報復。FB
台灣有民眾檢舉違泊，卻被警員冒名狂點Pizza或到火鍋店訂店報復。FB
台灣有民眾檢舉違泊，卻被警員冒名狂點Pizza或到火鍋店訂店報復。FB
台灣有民眾檢舉違泊，卻被警員冒名狂點Pizza或到火鍋店訂店報復。FB

帖文一出，即有多名網民回應，指有類似遭遇，當中，蘆洲陳姓居民私訊何男指出，本月6日檢舉佔用道路案件後，也曾遭人冒用姓名與電話訂購披薩，事後已前往派出所報案。

事件迅即在台灣網絡發酵，紛紛質疑警方洩漏投訴人私隱。

蘆洲警分局22日下午召開記者會，指經內部調查，發現涉案者為28歲馮姓男員警，現任勤務中心執勤員。警方指出，馮員調任勤務指揮中心後，利用職務之便，盜用報案民眾資料進行惡作劇訂餐。

經查，馮員至少盜用5名民眾報案資料，並訂餐19次，其中已有4人正式報案。警方於21日晚間約談馮員時，他已坦承犯行，並供稱係以個人手機，透過VPN向披薩及火鍋連鎖店下單。

蘆洲警分局表示，馮員行為嚴重違反紀律，已先記1大過並調離現職，勤務中心主任亦調整為非主管職。全案依偽造私文書、妨害信用及違反個資法等罪嫌，移送新北地檢署偵辦。不過，警方目前未說明犯案動機。

 

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