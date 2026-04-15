遊台注意︱台灣連鎖烤肉店爆食安事故 104人餐後上吐下瀉69人送醫
更新時間：14:12 2026-04-15 HKT
發佈時間：14:12 2026-04-15 HKT
發佈時間：14:12 2026-04-15 HKT
台灣知名連鎖食肆上野烤肉飯，位於桃園的內壢店發生集體食物中毒，截至15日中午，已有104人用餐後上吐下瀉不適，其中69人要送醫治療。涉事門店已被停業。
涉事內壢店即停業
據中時網報道，自13日起，陸續有民眾反映，光顧上野烤肉飯內壢店後，出現食物中毒症狀，要到醫院看急症。
桃園市衛生局確認，不斷有收到通報指在涉事門店進食後不適，已派員到該店取樣本檢查，為防範風險擴大，目前已依法勒令該業者暫停營業。
店家亦發出聲明向消費者致歉，指初步懷疑可能與4月13日「馬鈴薯沙律」有關，但實際原因仍須以後續正式檢驗結果為準，將全力配合衛生局後續調查。
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