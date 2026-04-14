台灣29歲醉娃車廂喊「要陪睡」 非禮「的哥」下體被揭為慣犯

台灣新北市有29歲女子，唱K飲醉酒後乘的士期間，多次喊「要陪睡」及手伸入司機內褲猥褻。受辱司機啞忍至目的地報警。經查，涉案女子原來有前科，檢方決定起訴對方。

出言挑逗可以陪睡

中時新聞報道，29歲黃姓女子去年11月29日清晨5時許，與蘇姓友人於汐止某KTV飲酒後，搭乘的士返回台北南港區住處。

坐在司機後方的黃女，途中不斷出言挑逗，向司機表示可以「陪他睡覺」，又多次伸手隔著褲子觸碰男運將的生殖器，司機屢以手撥開黃女及明確表達拒絕。

黃女變本加厲，將手強行伸入司機內褲撫摸生殖器。司機為駕駛安全，忍耐至抵達目的地後報警。

黃女到案後坦承確實在該時間與地點觸碰並撫摸男司機生殖器，但她否認強制猥褻。黃女辯稱：「沒有印象運將有擋我的手，當下覺得是在開玩笑，且後來運將皮帶有解開，可能司機當下反應讓我覺得不是在掙扎。」

檢方不採信其說詞，此外，檢方調查發現，黃女過去亦曾被指涉及類似騷擾事件。有精油館員工證稱曾遭其不當觸碰，顯示其對他人身體界線缺乏尊重。綜合相關事證，檢方認為已具備犯罪事實，依法提起公訴。