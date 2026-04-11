習鄭會︱雙方立場高度契合 聚焦堅持「九二共識」︱駐京觀察

習近平與鄭麗文雙方發言的核心聚焦於堅持「九二共識」、反對「台獨」，雙方政治立場高度契合。上海復旦大學國際問題研究院院長吳心伯對《星島》指出，這實際上也是向島內「台獨」勢力以及來自日本和美國、干涉中國內政的外部勢力發出強烈信號，即大陸有能力阻止和反對「台獨」，推進國家統一。

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他認為，鄭麗文作為首位曾經具有深綠背景的台灣政治人物登陸，具有特殊意義。其早年加入民進黨，主張「台獨」，後逐漸認識到該路線行不通，這對台灣島內部分持「台獨」傾向的民眾具有有益啟示，即應盡早放棄「台獨」這一不切實際的幻想。

會面基調柔和 助國民黨年底選情

吳心伯表示，鄭麗文此次登陸對年底國民黨地方選舉具有加分作用與正面影響。台灣民眾普遍關心兩岸關係走向戰爭還是和平，鄭麗文順應台灣社會不願走向戰爭的期待，強調此次大陸之行是「和平之旅」，希望推動兩岸關係和平發展，這符合島內多數民眾的願望。

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中央社引述台灣政治大學國際關係中心主任王信賢表示，今次習近平講話整體主軸為中華民族、兩岸交流，基本原則是促進融合、交流、和平，重申「九二共識」，基調較為和平、柔和，對國民黨也較正面。上海海峽兩岸研究會研究員包承柯也稱，雙方談話有默契、有共通點，包括強調中華民族、中華文化、和平發展等部分。



《星島》駐京記者 楊浚源