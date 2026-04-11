習鄭會︱人民大會堂東大廳接見 高規格媲美「習馬會」

鄭麗文「和平之旅」的重頭戲昨日如期登場，「習鄭會」安排在人民大會堂東大廳舉行，規格比10年前「習洪會」高。兩人互稱「主席」、「總書記」，會後共進午宴。鄭麗文感謝習近平的邀請，並「期盼將來有一天」以「主人」身份歡迎習近平訪台。鄭麗文形容會面「愉快、融洽」，並透露習近平相當貼心，慰問代表團在大陸是否適應，又對國民黨前主席連戰及馬英九表示問候。

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暌違10年後，再有中共總書記會見國民黨主席。身高1米78的鄭麗文昨以一襲深藍色套裝亮相，胸前別上帶有亮鑽的「國民黨黨徽」胸針，落落大方。

鄭盼台政黨輪替邀習訪寶島

會面安排在人民大會堂東大廳舉行，這是大陸領導人平時會見重要外賓、政要的場所。2024年4月，習近平曾在此會見台灣前領導人馬英九。2016年習近平會見時任國民黨主席洪秀柱僅安排在福建廳，此次「習鄭會」在東大廳舉行，屬更高規格接待。會談期間，鄭麗文與習近平對桌而坐，中共政治局兩位常委王滬寧、蔡奇出席，比照「習馬會」規格。

鄭麗文會後返回中國大飯店召開記者會，被問到「會面感受如何」，她比起大姆指，顯示相當滿意。她說，和習近平共進了「溫馨的午宴」，氣氛「愉快、融洽」，席間還談到「習馬會」往事、台商福祉，還有「我出身雲南的少數民族」等話題。鄭麗文還稱，希望台灣政黨輪替之後，「邀請習總書記到台灣來走一走、看一看」。

習近平於福建廳會見洪秀柱

記者提問，國共共同目標是否為「和平統一」時，鄭麗文表示，會談過程彰顯的是同為中華民族的感情，而習近平談話也認可並尊重台灣不同生活方式與制度。她轉述習近平的話說，社會制度與政治主張可以不同，但共同祖先與民族血脈不可切斷，「社會制度的不同，不應該是分裂的借口」，鄭麗文認為，這是很重大的善意釋出，務實面對兩岸歷史發展存在的不同。