習鄭會︱ 習近平提兩岸發展4意見 倡國共齊創統一美好未來

中共總書記習近平今日早上於北京人民大會堂會見到大陸訪問的國民黨主席鄭麗文。二人甫見面，身穿紫藍色套裝的鄭麗文與習近平握手長達14秒。



習近平表示，兩岸同胞走在一起大潮流不變，盼在九二共識、反對台獨的基礎之下，願和國民黨在內的各界人士加強互動，把兩岸關係未來牢牢掌握在中國人自己手中。

習近平：「台獨」是破壞台海和平罪魁禍首

習近平今日與鄭麗文會面，為10年來國共領導人首次見面。新華社

習近平今日與鄭麗文會面，為10年來國共領導人首次見面。新華社

習近平今日與鄭麗文會面，為10年來國共領導人首次見面。新華社

習近平表示，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。即使社會制度不同，不是搞分裂的藉口。他更強調，「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，故決不姑息、決不容忍。「兩岸同胞都是中國人」，兩岸同胞同屬中華民族，鑄就了國土不可分、國家不可亂、民族不可散，文明不可斷的共同信念，兩岸同胞走親走進走到一起的大潮流不會改變，這是歷史必然，「我們對此充滿信心」。

相關新聞：中共總書記習近平會見國民黨主席鄭麗文 時隔10年國共領導人首會面

對於兩岸關係發展，習近平提出4點意見。

第一，堅持以正確認同促進心靈契合。兩岸同胞同根同源、同文同種、血脈相連，是休戚與共的命運共同體。一家人相處，只要有話好好說、有事多商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。社會制度不同，不是搞分裂的藉口。國共兩黨、兩岸同胞要站穩民族立場，傳承弘揚中華文化，堅定對中華民族、中華文化、偉大祖國的認同，增強做堂堂正正中國人的志氣骨氣底氣。

第二，堅持以和平發展守護共同家園。大陸和台灣同屬一個中國，中國是中華民族的共同家園。兩岸同胞要守護好、建設好這個共同家園，根本在於堅持「九二共識」、反對「台獨」，核心是認同兩岸同屬一個中國。家和萬事興。只要是有利於兩岸關係和平發展的主張我們都歡迎，只要是有利於兩岸關係和平發展的事我們都會盡力去做。「台獨」是破壞台海和平的罪魁禍首，我們決不姑息、決不容忍。國共兩黨、兩岸同胞要堅持民族大義，反對「台獨」分裂和外來干涉，推動兩岸關係和平發展，堅定守護中華民族共同家園。

第三，堅持以交流融合增進民生福祉。發展兩岸關係的目標，是要讓兩岸同胞過上更美好的生活。我們將繼續秉持兩岸一家親理念，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事。祖國大陸山河壯美、市場廣闊，歡迎台灣同胞常回家看看，歡迎台灣青年來大陸交流發展，歡迎台灣農漁產品、優質商品進入大陸千家萬戶。國共兩黨、兩岸同胞要共同擴大兩岸交流交往交融，增進兩岸同胞親情福祉。

第四，堅持以團結奮鬥實現中華民族偉大復興。今年是孫中山先生誕辰160週年，振興中華、國家統一是他的畢生追求。今天我們已經成功走出一條中國式現代化道路，中華民族偉大復興勢不可擋。我們堅信，會有越來越多台灣同胞正確認識大陸社會制度和發展道路，深刻認識到台灣的發展前途在於強大祖國、台灣同胞的利益福祉繫於中華民族偉大復興。今年是大陸「十五五」開局之年，我們願同廣大台灣同胞共享發展機遇和成果、共同壯大中華民族經濟。國共兩黨要鞏固政治互信，保持良性互動，團結兩岸同胞，攜手共創祖國統一、民族復興的美好未來。

鄭麗文也指出，兩岸要超越政治對抗，願台海不再成為潛在衝突的區域，也不會是外力介入的棋盤。鄭麗文表示，未來盼國共兩黨積極推動兩岸和平制度化，在九二共識、反對台獨基礎上進行制度性對話、建立合作機制，從根本做起。



習鄭談話結束後，雙方進入閉門會議。



