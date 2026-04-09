台灣20歲眼鏡男豆漿店除褲自慰 網民：吊帶衫老闆娘太辣︱有片
更新時間：18:16 2026-04-09 HKT
發佈時間：18:16 2026-04-09 HKT
發佈時間：18:16 2026-04-09 HKT
台灣新北市有知名豆漿店，日前出現一名年約20歲眼鏡男，在老闆娘送餐後，竟然在店內除去褲子當眾自慰。網民紛紛議論，指老闆娘樣貎衣著「太辣」令青年情不自禁。
見有CCTV始「罷手」
據FB專頁「愛新莊我是新莊人」一段閉路電視影片，顯示日前有約20歲的男學生，到新北市新莊區一間知名的豆漿店用餐。
當穿吊帶衫的疑似老闆娘送餐時，男學生在與老闆娘打個照面，待對方轉身離開後，便脫去褲子，光著屁股在餐桌旁自慰，過程約15秒，男生在發現店內有CCTV後才「罷手」。
事件引起網絡熱議，大量網民斥涉事男子「看到監視器還知道要穿褲子」、「大冒險輸多大呀」、「老闆娘太辣？」、「太噁心了！」呼籲店家報警。
當地警方9日接報完成筆錄後，根據閉路電視，迅即鎖定疑人，半日內便將涉案李姓男學生拘捕，以妨害風化罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。
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