Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台灣20歲眼鏡男豆漿店除褲自慰 網民：吊帶衫老闆娘太辣︱有片

兩岸熱話
更新時間：18:16 2026-04-09 HKT
發佈時間：18:16 2026-04-09 HKT

台灣新北市有知名豆漿店，日前出現一名年約20歲眼鏡男，在老闆娘送餐後，竟然在店內除去褲子當眾自慰。網民紛紛議論，指老闆娘樣貎衣著「太辣」令青年情不自禁。

見有CCTV始「罷手」

據FB專頁「愛新莊我是新莊人」一段閉路電視影片，顯示日前有約20歲的男學生，到新北市新莊區一間知名的豆漿店用餐。

吊帶衫女送餐後，20歲男學生即除褲自慰。FB:愛新莊我是新莊人
吊帶衫女送餐後，20歲男學生即除褲自慰。FB:愛新莊我是新莊人
吊帶衫女送餐後，20歲男學生即除褲自慰。FB:愛新莊我是新莊人
吊帶衫女送餐後，20歲男學生即除褲自慰。FB:愛新莊我是新莊人
吊帶衫女送餐後，20歲男學生即除褲自慰。FB:愛新莊我是新莊人
吊帶衫女送餐後，20歲男學生即除褲自慰。FB:愛新莊我是新莊人

當穿吊帶衫的疑似老闆娘送餐時，男學生在與老闆娘打個照面，待對方轉身離開後，便脫去褲子，光著屁股在餐桌旁自慰，過程約15秒，男生在發現店內有CCTV後才「罷手」。

事件引起網絡熱議，大量網民斥涉事男子「看到監視器還知道要穿褲子」、「大冒險輸多大呀」、「老闆娘太辣？」、「太噁心了！」呼籲店家報警。

當地警方9日接報完成筆錄後，根據閉路電視，迅即鎖定疑人，半日內便將涉案李姓男學生拘捕，以妨害風化罪嫌，移送新北地方檢察署偵辦。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
居深港漂曬落馬洲「守水塘」筍工 被公司發現後下場竟是... 哭訴：好日子徹底到頭
生活百科
22小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
21小時前
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
東張西望｜港女哭訴內地丈夫出軌召妓  攞完居留權金屋藏嬌  老婆北上踢竇大巴摑渣男
影視圈
15小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
2026-04-09 07:30 HKT
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
全新口岸免費巴士4月開通！深圳灣來往寶能太古城 大型商場/公園一站式吃喝玩樂
旅遊
2026-04-09 12:51 HKT
立法會上任百日統計｜多數議員全勤 惟新設「投票在席率」見分野 一議員竟缺席16次投票
立法會上任百日統計｜多數議員全勤 惟新設「投票在席率」見分野 一議員竟缺席16次投票
政情
6小時前
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
珠海燒味店驚見「合成豬」真身？港人遭群起炮轟無知 惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
港人珠海燒味店驚見「合成豬」真身！罕見有頭有尾打破傳聞？惟網民嘆有1缺點：以後唔買了
飲食
2026-04-08 15:32 HKT
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
12年租樓族擲逾千萬圓上車夢 由美容學徒變女創業家 「渴望回家有真正放鬆空間」
樓市動向
7小時前
04:13
星島申訴王｜踩入40年歷史廟街歌廳　每位$20入場聽歌　歌手被叫出街：我們不是小姐
申訴熱話
5小時前