G.E.M.鄧紫棋︱上海16歲癱女錯買演唱會飛 低保父「喊慘」始獲全額退款

上海的歐陽先生近日向內地傳媒求助稱，自己16歲的女兒欣欣因車禍癱瘓在床，且存在認知障礙，因一時「手誤」在內地「摩天輪」票務平台上購買了一張4月9日香港歌手鄧紫棋的台北站演唱會門票，自己發現後馬上申請退票，結果平台卻稱售出不退。歐陽先生坦言：「我們本來就是低保家庭生活困難，女兒也根本無法去聽演唱會，這筆開支實在是讓我們難以承受。」

內媒《新民晚報》10日報道，事件引起關注後，涉事的「摩天輪」票務平台介入協調，2015元的票款已全額退回。

車禍致癱僅兩指可郁

根據公開資料，通過「摩天輪」平台購買當日鄧紫棋台北站演唱會，票價拆合人民幣由最低檔約362元至最高檔1481元不等。

鄧紫棋正在世界舉行巡迴演唱會。鄧紫棋IG

上海新聞晨報引述歐陽先生表示，因為4年前的一車禍，女兒欣欣昏迷近3個月才有了意識。但醒來後的欣欣已無法說話，四肢癱瘓。後經司法鑒定，認定為肢體一級和精神二級殘疾，護理依賴程度為完全護理依賴。



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歐陽先生表示，平時女兒臥床在家，僅有兩隻小拇指可以動彈，他給女兒準備了一個平板電腦用作消遣，女兒的簡單交流也靠在平板電腦上打字。「我們本來就是低保家庭生活困難，女兒也根本無法去聽演唱會，這筆開支實在是讓我們難以承受。」

《新聞晨報》在提供了相關訂單號、證件信息後，「摩天輪」客服人員表示已經記錄在案，將向上彙報，後續會進行反饋。但截至發稿，尚未收到回覆。經查詢，平台顯示該場次演唱會門票仍處於「熱賣中」，頁面退票規則顯示為「不支持退」，點擊「服務說明」後彈出一行小字：「由於文體演出的特殊性，本產品不支持退票，敬請諒解。」