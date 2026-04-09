Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

G.E.M.鄧紫棋︱上海16歲癱女錯買演唱會飛拒退 低保父歎難承受失整月生活費

兩岸熱話
更新時間：17:36 2026-04-09 HKT
發佈時間：17:36 2026-04-09 HKT

上海的歐陽先生近日向內地傳媒求助稱，自己16歲的女兒欣欣因車禍癱瘓在床，且存在認知障礙，因一時「手誤」在內地「摩天輪」票務平台上購買了一張4月9日香港歌手鄧紫棋的台北站演唱會門票，自己發現後馬上申請退票，結果平台卻稱售出不退。歐陽先生坦言：「我們本來就是低保家庭生活困難，女兒也根本無法去聽演唱會，這筆開支實在是讓我們難以承受。」

車禍致癱僅兩指可郁

根據公開資料，通過「摩天輪」平台購買當日鄧紫棋台北站演唱會，票價拆合人民幣由最低檔約362元至最高檔1481元不等。

鄧紫棋正在世界舉行巡迴演唱會。鄧紫棋IG
鄧紫棋正在世界舉行巡迴演唱會。鄧紫棋IG

上海新聞晨報引述歐陽先生表示，因為4年前的一車禍，女兒欣欣昏迷近3個月才有了意識。但醒來後的欣欣已無法說話，四肢癱瘓。後經司法鑒定，認定為肢體一級和精神二級殘疾，護理依賴程度為完全護理依賴。

相關新聞：城建鄧紫棋︱高校美女老師海豚音演出爆紅 網民：被身份耽誤的歌手︱有片

歐陽先生表示，平時女兒臥床在家，僅有兩隻小拇指可以動彈，他給女兒準備了一個平板電腦用作消遣，女兒的簡單交流也靠在平板電腦上打字。「我們本來就是低保家庭生活困難，女兒也根本無法去聽演唱會，這筆開支實在是讓我們難以承受。」

《新聞晨報》在提供了相關訂單號、證件信息後，「摩天輪」客服人員表示已經記錄在案，將向上彙報，後續會進行反饋。但截至發稿，尚未收到回覆。經查詢，平台顯示該場次演唱會門票仍處於「熱賣中」，頁面退票規則顯示為「不支持退」，點擊「服務說明」後彈出一行小字：「由於文體演出的特殊性，本產品不支持退票，敬請諒解。」

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
公屋舊牆裂縫成「提款機」？業內人爆公屋裝修3大「抽水位」 報價單見此句或已中伏｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
曾志偉討債逾20年獲判勝訴 邱瓈寬繼承恩師遺產需賠償 寬姐為「天后推手」養大陳寶蓮兒子
影視圈
22小時前
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
只收現金=落後? 粥店事頭婆「神回覆」一句話竟獲食客力撐：呢個回應有啲勁 網民引2點力陳現金優勢
生活百科
3小時前
公眾投選理大年度十大科研與創新故事 印證大學卓越創科成果 驅動香港醫療創新及AI+發展
創科資訊
11小時前
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
泰國女星Christine Gulasatree Michalsky召救護車遭性侵 CCTV畫面曝光 被捕男非正式救護員
影視圈
7小時前
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
DSE開考日撞正「殺手」司機！女生call車元朗去錦繡 離奇被送入馬灣 司機竟反問「可唔可以補考？」｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月 
復活清明長假｜落馬洲兩女趁回港人多 行李藏未完稅煙 仍難逃法網囚2及3個月
突發
21小時前
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
騙術已進化！兩男尖沙咀$13船飛佈「千元假鈔計」 港女險中伏心痛喊「這句話」引爆全網共鳴｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
李家鼎未見施明最後一面留遺憾悲傷過度暴瘦 離婚後仍照顧前妻 與女友拍拖多年曾傳再婚
影視圈
5小時前
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
01:02
全紅嬋報警︱疑似網暴痛罵「全野雞」微信群組曝光 奪金拍檔陳芋汐捲入「風暴」
即時中國
10小時前