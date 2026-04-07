鄭麗文訪陸︱抵達上海展開6天行程 同中央台辦主任宋濤乘高鐵赴南京

國民黨主席鄭麗文今日（7日）中午抵達上海虹橋機場，展開6天參訪大陸行程。抵滬後，她與到場接機的中共中央台辦主任宋濤乘坐高鐵前往江蘇南京。

根據國民黨新聞稿，鄭麗文在高鐵上與宋濤面對面而坐。宋濤表示，根據中共中央和總書記習近平指示，來上海迎接鄭主席一行。鄭主席為兩岸和平而來，預祝此行順利成功。

鄭麗文對此表示感謝，她說，台灣與上海比想像中近很多，這次來訪「難能可貴」，難得的和平機遇一 定要把握。她說，上一次來上海已經是20年前了，上海的變化很大，上海現在是國際金融重鎮，早已今非昔比。 晚間，鄭將接受宋濤宴請，預定明日（8日）上午敬謁中山陵，隨後回上海繼續參訪行程。

鄭麗文早上離開台北前舉行記者會，表示許多人不相信習近平會與自己見面，她要向所有人報告，自己是帶著善意出發，這是一趟和平之旅，希望能將世界最危險的地方，變成最安全的區域，讓下一代人免於戰爭摧殘，同時向民進黨證明，「兩岸和平沒有這麼困難」。

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鄭麗文說，台灣兩岸兵兇戰危，成為國際焦點，現在世界戰火蔓延，台海一直被當成最危險的地區，她擔任黨主席，已經多次宣示她們在台灣不只要照顧、保護2300萬人民，更有責任維護區域和平，一定要讓台海沒事。鄭麗文表示，要向所有台灣社會報告，今天他們是本著善意出發的，希望一切順利。

鄭麗文接著說，只要人民心中有台灣、真的愛台灣，就不會有人希望台灣變成戰場，如果一個人真心愛台灣，會抓住所有機會、所有可能，讓台灣不被戰火侵犯，保住和平，就是保住台灣。她寧願相信所有台灣人都希望此行能夠成功，把全世界最危險的地方，化為最安全的地方，就是自己的願望。

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鄭麗文表示，此行到大陸訪問，正是要讓全世界看到，不是台灣單方面的期待和平，她相信大家更想透過這次和平之旅，看到中共中央願意和平交流，化解所有可能衝突的原因；他們雖然來不及避免過去曾經發生的戰爭、曾經發生在兩岸的悲劇，但現在絕對來得及避免未來的戰爭，讓下一代的人永遠免於戰爭摧殘，讓所有戰爭矛盾都能化解。

鄭麗文提到，在台灣的國民黨率先跨出這關鍵一步，他們要向歷史，也向國際社會證明，和平永遠有機會與希望，只要我們不放棄，自己也希望完成此次旅程，踏上台灣土地的時候，可以讓憂心忡忡的民進黨朋友理解，只要有心，兩岸和平其實沒有這麼困難。