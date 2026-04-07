鄭麗文訪陸︱料周五見習近平 國共10年來最高層會晤稱「成果一定超預期」

應中共總書記習近平邀請，國民黨主席鄭麗文今日將從台北飛往上海，展開江蘇、上海、北京為期6天的大陸之行，預計周五在北京會晤習近平，將是近10年來國共最高層級會面。鄭麗文表示，此行將以鞏固兩岸和平為目的，她有把握北京會釋出重大的善意與誠意，成果一定超乎大家的期待。鄭麗文登陸前夕，國民黨昨日再發宣傳短片，強調「不要戰爭，只要和平」。

根據大陸方面早前公布，鄭麗文4月7日至12日訪問江蘇、上海、北京。這是她去年11月接任國民黨主席後首次訪問大陸。據悉，鄭麗文一行今日上午將在台北松山機場發表講話，11點半搭乘上海航空FM852班次，預定下午1點半抵達上海虹橋機場。

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基於鄭麗文此次登陸，是由中共中央台辦主任宋濤「受權宣布」，因此很大機會由宋濤在上海接機。這也符合過往幾任國民黨主席訪陸的慣常規格。

明日赴南京中山陵

據台灣《聯合報》報道，鄭麗文抵達上海後，隨即前往南京，並於8日赴中山陵謁陵，再返回上海參訪與出席活動，預計在周四下午轉往北京，可望在周五與習近平會面。這也是繼2016年11月時任國民黨主席洪秀柱的「習洪會」後，國共在任領導人再次會晤。

按照慣例，訪陸期間，鄭麗文除了會見宋濤等涉台高層外，也會獲到訪的省市「一把手」接待，包括中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力。

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出發前夕，鄭麗文表示，就任國民黨主席以來接見了許多外賓、學者與外媒，深刻感受到他們對台海開戰的擔憂，甚至認為「會比俄烏戰爭還嚴重」，台海出現和平訊號是好事，大家用和平的紅利，共同締造繁榮美好的未來，這是國民黨要帶給全世界的重要訊息。她說，此行有把握北京會釋出重大的善意與誠意，成果一定超乎大家期待。

綠營連番「抹紅」「抹黑」

國民黨昨日再發宣傳短片，強調「不要戰爭，只要和平」，稱「為了讓每一個所愛，都能在未來的日子里，繼續享受這份歲月靜好的台灣。這一次，讓我們為了和平站出來」。

連日來，綠營對鄭麗文訪陸連番「抹紅」「抹黑」。民進黨立委王定宇說，若鄭麗文見了習近平，沒有談及大陸對台的外交打壓及軍事威脅，將讓這場會晤淪為統戰戲碼。台灣基進黨則指鄭「配合中國（大陸）談和平，台灣主權全捨棄」。



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