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英烈蘇藝林歸葬天津 曾潛伏台獲絕密情報

兩岸熱話
更新時間：09:27 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:27 2026-04-05 HKT

隱蔽戰線英烈蘇藝林骨灰安葬儀式，昨日在天津市盤山烈士陵園舉行。其遺屬後人及相關部門代表共百餘人參加儀式。國共內戰結束後，蘇藝林隨國民黨軍隊進入台灣潛伏，獲取大量絕密軍事情報。

推進統一大業作重要貢獻

央視新聞報道，蘇藝林1914年出生於河北任丘，1933年加入中國共產黨，長期從事黨的隱蔽戰線工作。1949年隨潰敗的國民黨軍隊進入台灣潛伏。在台期間，蘇藝林獲取大量國民黨蔣台當局絕密軍事情報，為推進祖國統一大業作出重要貢獻。當中包括《台灣兵要地誌圖》，圖中標記了台灣的地形、地貌、軍事設施、港口、資源分布等關鍵信息，極具軍事價值。

台灣風傳媒報道，保安司令部判決顯示，擔任國防部中校參謀的蘇藝林，利用國防部職務，協助收集軍事情報等資訊，提供給中共中央社會部派遣赴台主持地下情報工作的于非。蘇藝林1951年6月在台北馬場町被槍決。

1989年追認為革命烈士

1980年代，蘇藝林的遺骨被帶回大陸，1989年8月正式追認為革命烈士。此次安葬蘇藝林烈士骨灰的天津盤山烈士陵園始建於1956年，園內安葬着在抗日戰爭、解放戰爭等不同歷史時期犧牲的革命烈士。

蘇藝林侄孫的兒媳婦崔女士告訴內地極目新聞，蘇藝林沒有子女。

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