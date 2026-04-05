東部戰區清明發海報 展示「統一後台灣省場景」
更新時間：09:08 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:08 2026-04-05 HKT
發佈時間：09:08 2026-04-05 HKT
解放軍東部戰區前日發布海報《為了這個省》，稱展示「統一後台灣省清明節場景」。
海報呈現多項象徵統一的元素，其中包括「京台高速公路」、「北京——台北」復興號列車、「祖國完全統一紀念碑」、「台獨分子亂墳崗」等等。
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東部戰區發布海報時配文稱：「昨天，為祖國統一獻身的英雄前赴後繼！今天，為祖國統一奮鬥的志士披肝瀝膽！後來，為祖國統一夢圓的功臣光昭日月！祖國和人民，將永遠銘記他們的不朽功勛！」
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