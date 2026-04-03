鄭麗文謁蔣介石 盼佑大陸行成功

訪陸行程前夕，國民黨主席鄭麗文昨赴台灣桃園慈湖，參加已故國民黨領導人蔣介石謁陵活動。她稱希望蔣介石保佑此行圓滿成功，祈願兩岸不再骨肉相殘，走向和平共榮。被問及是否會晤中共總書記習近平時，她稱「一切客隨主便」。

4月5日是蔣介石逝世51周年，鄭麗文昨日率國民黨黨部主管赴桃園慈湖陵寢獻花致敬。鄭麗文說，她將在4月7日率團訪問大陸，並想借此機會向蔣介石報告行程安排，祈願歷史悲劇不再重演，兩岸不再骨肉相殘、自相殘殺，而是走向和平共榮。

蔣介石逝世51周年，鄭麗文率國民黨黨部主管赴桃園慈湖陵寢獻花致敬。FB

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鄭麗文說，希望蔣介石保佑此次行程順利圓滿成功。她強調，應持續深化台灣內部民主，鞏固經濟發展成果，並通過和平、可持續的兩岸關係，保障台灣所有成就。

在被問及此行是否會晤習近平時，鄭麗文稱，「一切客隨主便」，習近平已透過這次邀請正式釋出善意跟誠意，這是現在兩岸最需要的。

國台辦早前宣布，習近平邀請鄭麗文4月7日至12日前往江蘇、上海、北京。鄭麗文表達感謝並欣然接受，並強調「反對台獨、九二共識」是兩岸共同政治基礎。