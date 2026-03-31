中國觀察︱中央台辦主任受權宣布鄭麗文訪陸 規格更高

時隔10年，再有國民黨在任主席有機會在北京同中共總書記習近平會晤。值得注意的是，從大陸方面對鄭麗文此訪的官宣規格看，要比當年洪秀柱、朱立倫訪京的規格要高。

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先看朱立倫2015年訪京，當時國民黨仍是台灣的執政黨。2015年4月24日，新華社發出通稿：中共中央台灣工作辦公室發言人馬曉光宣布，經國共兩黨有關方面商定，中國國民黨主席朱立倫將於5月3日在上海出席第十屆兩岸經貿文化論壇後，率中國國民黨大陸訪問團來京。屆時，國共兩黨領導人將就兩黨交往和兩岸關係交換意見。

再看洪秀柱2016年訪京，當時國民黨已變為在野黨。2016年10月24日，國台辦發言人安峰山宣布：「洪秀柱將於10月30日至11月3日率中國國民黨大陸訪問團到南京、北京參訪，有關活動雙方正在溝通安排中。」兩日後的國台辦記者會再確認「習洪會」的可能。

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今次鄭麗文訪京，根據新華社通稿，並非國台辦發言人宣布，而是由中共中央台灣工作辦公室主任宋濤「受權宣布」，並直接提到「習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席」，且一次性敲定參訪行程，鎖定「習鄭會」的預期，官宣規格顯然更高。

再看看另一個比較，即朱、洪、鄭三人，從就任國民黨主席到會晤習近平的時間間隔。其中朱立倫最快，只有105天，主要因為當時國民黨仍是台灣的執政黨，兩岸關係仍處蜜月期。2016年，民進黨重新上台後，國民黨變為在野，兩岸關係轉冷，洪秀柱等到接掌國民黨216天後，才訪京晤習近平。今次鄭麗文則用了約160天，節奏算快，反映大陸對其「九二共識」等一系列表態的明確認可。

紀曉華