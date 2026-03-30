中國速評︱習近平邀鄭麗文訪京 國共10年來最高層會晤在望 

中共中央台辦主任宋濤正式官宣，受中共中央及習近平總書記委托，邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日到訪江蘇、上海、北京參訪交流，有望時隔10年再次實現國共兩黨在任最高層級會晤，為緊繃的台海局勢注入暖流。

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時隔10年國共兩黨最高層會晤

此次邀約絕非臨時安排。去年11月鄭麗文就任國民黨主席以來，多次重申堅守 「九二共識」、反對 「台獨」的立場，並表達赴大陸交流的意願。大陸方面順勢回應，既展現對國民黨理性立場的認可，也釋放出以對話化解分歧、以交流凝聚共識的誠意。



鄭麗文此訪頭兩站將到長三角的江蘇、上海。兩地均是台商投資重鎮，也是大陸兩大經濟發達省市，既讓鄭麗文一行直觀感受大陸的產業發展，也凸顯兩岸經貿合作的密切。

2016年習近平北京晤洪秀柱

最近一次在任國民黨主席和習近平見面，是2016年11月的洪秀柱。中新社

鄭麗文訪陸的重頭戲肯定是北京，若能實現中共中央總書記與國民黨主席的正式會面，將是繼 2016 年11月習近平在北京會晤時任國民黨主席洪秀柱（「習洪會」）後，國共兩黨最高層級互動的重大突破，呼應了兩岸民眾求安定、謀發展、促交流的主流民意。



紀曉華