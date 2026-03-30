Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中國速評︱習近平邀鄭麗文訪京 國共10年來最高層會晤在望 

兩岸熱話
更新時間：11:16 2026-03-30 HKT
發佈時間：11:16 2026-03-30 HKT

中共中央台辦主任宋濤正式官宣，受中共中央及習近平總書記委托，邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日到訪江蘇、上海、北京參訪交流，有望時隔10年再次實現國共兩黨在任最高層級會晤，為緊繃的台海局勢注入暖流。

相關新聞：習近平邀國民黨主席鄭麗文4月訪問大陸

時隔10年國共兩黨最高層會晤

此次邀約絕非臨時安排。去年11月鄭麗文就任國民黨主席以來，多次重申堅守 「九二共識」、反對 「台獨」的立場，並表達赴大陸交流的意願。大陸方面順勢回應，既展現對國民黨理性立場的認可，也釋放出以對話化解分歧、以交流凝聚共識的誠意。

鄭麗文此訪頭兩站將到長三角的江蘇、上海。兩地均是台商投資重鎮，也是大陸兩大經濟發達省市，既讓鄭麗文一行直觀感受大陸的產業發展，也凸顯兩岸經貿合作的密切。

2016年習近平北京晤洪秀柱

最近一次在任國民黨主席和習近平見面，是2016年11月的洪秀柱。中新社
最近一次在任國民黨主席和習近平見面，是2016年11月的洪秀柱。中新社

鄭麗文訪陸的重頭戲肯定是北京，若能實現中共中央總書記與國民黨主席的正式會面，將是繼 2016 年11月習近平在北京會晤時任國民黨主席洪秀柱（「習洪會」）後，國共兩黨最高層級互動的重大突破，呼應了兩岸民眾求安定、謀發展、促交流的主流民意。

紀曉華

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 曾任環境及生態局常秘 特首李家超早上見傳媒
國務院任命謝小華為政制及內地事務局局長 接替曾國衞 曾任環境局常秘
政情
2小時前
近日天氣持續不穩定。蔡楚輝攝
天文台上午11時取消黃色暴雨警告
社會
1小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
飲食
2026-03-29 11:00 HKT
02:59
星島申訴王 | 回南天藥材發霉生蟲食用隨時中毒 中醫教保存秘訣：單靠雪櫃大錯特錯
申訴熱話
3小時前
四川九寨溝7級大地震後，首次拍下野生大熊貓活動影片。紅星新聞
00:18
九寨溝7級地震︱2017年以來首拍野生大熊貓棧道漫步 工作人員：2至3歲︱有片
即時中國
13小時前
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
影視圈
2026-03-29 09:00 HKT
Happy伯現身打破失聯傳聞 VIP位睇屯門娜娜扭腰趷籮 娜娜老公同場欣賞辣舞晒「三代同堂」照
Happy伯現身打破失聯傳聞 VIP位睇屯門娜娜扭腰趷籮 娜娜老公同場欣賞辣舞晒「三代同堂」照
影視圈
15小時前
港鐵新列車Q-train荃灣綫投入服務 逾百鐵路迷見證 今日運作大致暢順
突發
21小時前
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
粉嶺屋邨茶記驚現$14,888天價圍餐！歎龍蝦/羊架/鮑魚 網民被貴價震懾 負責人親解1原因唔愁冇客
飲食
20小時前
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身 81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂 喪夫喪子曾兩度再婚
李小龍遺孀蓮達西雅圖罕現身  81歲氣質優雅一舉動現健康隱憂  喪夫喪子曾兩度再婚
影視圈
2小時前