中國速評︱習近平邀鄭麗文訪京 國共10年來最高層會晤在望
更新時間：11:16 2026-03-30 HKT
發佈時間：11:16 2026-03-30 HKT
發佈時間：11:16 2026-03-30 HKT
中共中央台辦主任宋濤正式官宣，受中共中央及習近平總書記委托，邀請國民黨主席鄭麗文於4月7日至12日到訪江蘇、上海、北京參訪交流，有望時隔10年再次實現國共兩黨在任最高層級會晤，為緊繃的台海局勢注入暖流。
相關新聞：習近平邀國民黨主席鄭麗文4月訪問大陸
時隔10年國共兩黨最高層會晤
此次邀約絕非臨時安排。去年11月鄭麗文就任國民黨主席以來，多次重申堅守 「九二共識」、反對 「台獨」的立場，並表達赴大陸交流的意願。大陸方面順勢回應，既展現對國民黨理性立場的認可，也釋放出以對話化解分歧、以交流凝聚共識的誠意。
鄭麗文此訪頭兩站將到長三角的江蘇、上海。兩地均是台商投資重鎮，也是大陸兩大經濟發達省市，既讓鄭麗文一行直觀感受大陸的產業發展，也凸顯兩岸經貿合作的密切。
2016年習近平北京晤洪秀柱
鄭麗文訪陸的重頭戲肯定是北京，若能實現中共中央總書記與國民黨主席的正式會面，將是繼 2016 年11月習近平在北京會晤時任國民黨主席洪秀柱（「習洪會」）後，國共兩黨最高層級互動的重大突破，呼應了兩岸民眾求安定、謀發展、促交流的主流民意。
紀曉華
最Hit
天文台上午11時取消黃色暴雨警告
1小時前
長沙灣嘆茶新熱點！新派酒樓點心組合$36.8起 網民大讚：價錢都好合理，比屯門平
2026-03-29 11:00 HKT
李麗珍為養家寬衣解帶挑戰三級片 公開與家人不相往來真相 罕談與許愿婚姻暗示有人愛計算
2026-03-29 09:00 HKT