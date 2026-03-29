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少年車神？︱台中電單車屢高速掟彎惹民怨 車手竟是11歲熊孩︱有片

兩岸熱話
更新時間：09:53 2026-03-29 HKT
發佈時間：09:53 2026-03-29 HKT

台中大里區近期出現一輛無牌電單車常高速壓車轉彎、亂按喇叭、閘車等失序行為，惹來當地民眾不滿。警方循線索找到司機，發現竟是11歲的小六男生，已經訓誡男童及其監護人。

路人提醒遭舉中指反罵

據台媒報道，有多名網民反映，台中大里市區常有一輛無牌電單車在馬路上失序駕駛，包括閘他人車輛、亂按喇叭、高速掟彎等，其他民眾或司機對他表示不滿，司機還會反罵或舉中指，態度十分囂張。

日前，有網民公開一段拍於大里區德芳南路、國光路二段路口的一段不當騎車影片，許多人留言「他才國小六年級，都沒去上課，每天騎著這台沒牌車，嗶整路，害人摔車，父母親還覺得自己的小孩沒錯，怪罪別人」、「之前遇過 沿路逼車 按喇叭…你看他，他還會對你罵髒話、比中指…」。

警方根據線索，找到涉事駕駛，發現是一名莊姓的11歲小六男生，偷偷將家中沒有懸掛牌照的電單車騎上路。

警方指，男童未滿14歲，因此對他和其監護人開出訪談、約制通知書，予以告誡和約制，同時告知將可依相關法規開罰。

 

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