台漁船疑海上售油遭大陸扣留 7名船員滯留漳州港

台灣澎湖漁船「大進滿8號」被指涉嫌海上非法出售燃油，遭大陸海警扣押。台灣海巡署28日證實，該船目前停泊於福建廈門灣漳州港，但船主及家屬均回覆對船隻狀況不知情。台海巡署調查揭露，該船出港後曾一度關閉船舶自動識別系統（AIS），其後再度開啟時，已身處海峽中線以西，航向直指大陸，行徑極不尋常。

出港即關閉定位系統

台海巡署表示，「大進滿8號」於本月23日中午報關出港，船上共有7名船員，包括3名台灣籍及4名印尼籍船員。該船出港後隨即關閉AIS系統，直至25日凌晨2時才重新開啟。當時船隻已位於澎湖西北方50海里、即海峽中線以西約13海里處，並持續向廈門方向航行。

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台漁船大進滿8號的AIS軌跡。 中時

台海巡署強調，此案至今未接獲任何求助或報案，經派員聯繫船主及家屬，對方皆表示不清楚船隻狀況。這種反常的沉默，令外界更趨相信早前有關該船涉及非法走私燃油圖利的傳聞。

恐面臨兩岸司法追訴

綜合兩岸消息，「大進滿8號」疑因利用台灣政府的漁業用油補貼，在海上向大陸漁船轉售燃油牟取暴利，於25日被大陸海警以「走私成品油」現行犯查扣。

若「大進滿8號」轉售油料行為屬實，除須面對內地法律制裁外，返台後船東亦將因濫用補貼，面臨台灣漁政與司法機關的追訴。資料顯示，該船隊去年已有另一艘漁船因違規遭內地扣押，今次事件無疑雪上加霜。