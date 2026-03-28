華人神探李昌鈺病逝︱遺囑盡捐器官 僅保留眼睛：如有天堂地獄就留著吃飯

被譽為有「華裔神探」、「現代福爾摩斯」的刑事鑑證專家李昌鈺（Henry C. Lee），於當地時間周五（27日）在美國內華達州家中去世，終年87歲。李昌鈺利用其鑑證專業，足跡遍及全球46個國家，出庭作證超過1,000次。他曾參與調查多宗震驚全球的大案。《世界日報》於2014年訪問中，李昌鈺曾分享如何對懸案作出思考。

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李昌鈺指出，懸案比新的案件困難。因為多半已沒有人證、物證、現場。但對鑑識人員來說，處理懸案就沒有壓力，相反新的案件，社會大眾總期待立刻破案。



李昌鈺指，通常都把懸案帶在身邊，有時間就先看檔案。有時不能用現代眼光，要想像回到幾十年前的人口、街道。我常教探員到現場後先閉上眼，不要受感官影響，像是冥想，而是融入現場，能知道死者死前正在做什麼，案件如何發生，有無帶走甚麼、留下甚麼。



看著物證清單，已有的證物可用新科技重新檢驗，找新線索。例如一個30多年的紙巾盒，現在就可在上面找到疑兇的血指紋。



訪問中，李昌鈺又透露，已寫好遺囑，火化，連骨灰都有人訂了。所有器官都捐出，不過只會保留眼睛，因為假如有天堂地獄，自己還是要靠眼睛吃飯。