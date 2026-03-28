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恐怖雙刀流｜箍煲不成當街插死前女友 冷血台男坐看斷氣

兩岸熱話
更新時間：11:43 2026-03-28 HKT
發佈時間：11:43 2026-03-28 HKT

在台灣，台中市昨（27）日傍晚發生駭人聽聞的街頭情殺案。一名金融從業員疑因求復合不遂，竟在下班繁忙時間，手持雙刀當街追斬任職業治療師的前女友，更在利刀插入女方頸部後，冷血地坐在一旁「看著她斷氣」，行徑令人髮指。有途人見義勇為上前制止亦被劃傷，疑兇其後駕車逃亡，最終窮途末路被捕。

「救命」聲中倒血泊

案發於昨日下午5時許，正值下班繁忙時間。30歲姓陳男子在忠明路與華美西街口，攔截剛下班的26歲巴姓前女友，要求復合。遭拒絕後，陳男情緒失控，突然亮出預藏的兩把利刀，不顧人來人往，當街瘋狂追斬。

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目擊者稱，巴女驚慌奔逃，不斷高呼「救命」，惟被追上拉扯倒地。陳男隨即以一把長刀直插其頸部動脈，巴女當場血流如注，更令人心寒的是，行兇後陳男並未立即逃走，反而神情冷靜地坐在倒臥血泊、頸上仍插着刀的巴女身旁，冷眼看著她死去。

據悉，死者是一名由高雄獨自到台中工作的職業治療師，為人開朗，同事親友聞其噩耗均悲痛欲絕。

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逃入掘頭巷就擒

事發期間，一名29歲王姓男子與37歲曾姓女子見狀，奮勇上前阻止暴行，王男臉部亦遭劃傷。陳男行兇後駕車逃逸，警方接報後沿途追截。陳男慌亂中將車駛入一條掘頭巷，無路可退下自行下車投降，被警員當場制伏。

警方指，陳男被捕時身上沾滿鮮血，其後一直行使緘默權，僅承認與死者曾為情侶。全案已依殺人罪嫌移送台中地檢署偵辦，詳細犯案動機仍待進一步釐清。

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