柯文哲貪污案｜一審重判17年失2028大選資格 學者：如政治生命判「死刑」

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲因涉「京華城案」和政治獻金，昨日一審被重判17年、褫奪公權6年，喪失2028年台灣領導人參選資格。民眾黨主席黃國昌發文稱「難以置信」，民進黨則「請當事人尊重司法，勇敢面對」。有台灣學者分析稱，此次判刑如同對柯文哲的政治生命宣告「死刑」。

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此前台北地檢署指控，柯文哲在2020年至2022年擔任台北市長期間，助發展商威京集團將商辦大樓「京華城」的土地容積率從560%升至840%，使其獲利超121億（新台幣，下同，約29億港元），向北院求刑28年半。

台北地方法院昨日下午一審宣判出爐，柯文哲於2020年3月24日至26日間，收受威京集團主席沈慶京等7人賄賂210萬（約51.4萬港元），犯賄賂罪獲刑13年。因侵佔民眾黨政治獻金600萬（約146.8萬港元）、與前台北市長辦公室主任李文宗等人共同侵佔政治獻金約6134萬（約1501萬港元），犯公益侵佔罪；挪用「眾望基金會」公款827萬（約202萬港元），犯背信罪。數罪並罰，合併判刑17年、褫奪公權6年，允許上訴。

根據台灣相關規定，若一審或二審遭判10年以上，就算可上訴、司法訴訟還未終結，被告也不得登記為台灣正副領導人候選人。今次判決意味著，柯文哲已喪失角逐2028年台灣大選的資格。

柯文哲聽到一審宣判後，表情瞬間凝重，隨即又微笑，他向北院表示自己不會逃亡，請求解除電子腳鐶。他提到，先前的交保金是向母親及妹妹借的，籌錢過程很勉強，請求法官不要再加保釋金。北院隨後裁定，維持原本7000萬（約1713.6萬港元）交保處分不變。北院稱，柯文哲自始至終均否認全部犯行，足見犯後完全未能正視己身錯誤的態度。

現年66歲的柯文哲2019年創立民眾黨，連任黨魁5年。2024年初他舉旗挑戰台灣領導人大位，儘管落敗卻也令民眾黨在立法院中成為關鍵少數。

綠白合渺茫 或推動藍白合

柯文哲一審罪成再次攪動台灣政局，民眾黨主席黃國昌發文稱「難以置信」，並喊話支持者「只要阿北（柯文哲）沒有放棄，我們就不會放棄。」民進黨則表示，一向尊重司法，不評論司法個案，也不接受無事實基礎的指控，請當事人尊重司法、勇敢面對。

台灣東吳大學政治系助理教授張元祥分析指，判處17年重罪，形同對柯文哲的政治人格與政治生命宣告「死刑」；未來「綠白合」可能性更為渺茫，「藍白合」向心力將進一步凝聚。