前台北市長柯文哲遭判17年 褫奪公權6年（附京華城貪污案懶人包）

台灣民眾黨創黨主席柯文哲涉入京華城案、政治獻金案，前（2024）年12月遭檢方指控涉犯圖利、違背職務收賄罪、公益侵佔、背信罪，並具體對他求處28年6個月的重刑。北院今（26）日下午一審宣判17年有期徒刑，同時褫奪公權6年。2028參選台灣領導人夢碎。民眾黨將於今日（26日）下午5時，召開記者會作出回應。

柯文哲抵達北院聆判。 中時

官商勾結風暴核心：容積率暴增圖利逾百億

京華城案的核心，圍繞台北市松山區一個大型地產項目的「容積率」變更爭議。該地皮原為工業區，由威京集團主席沈慶京於1987年購入，後變更為商業區。

何謂容積率？此比率直接決定發展商可興建的總樓面面積，是開發利益的關鍵。檢方指控，在柯文哲市長任內，京華城的容積率在短短數年間，由基準的560%「三級跳」，最終暴增至840%。

控方指出，柯文哲市府團隊涉嫌為京華城「量身訂做」獎勵條件，違法將僅適用於「都市更新」項目的容積獎勵，套用在此案之上，從而使威京集團額外獲得高達一百二十一億新台幣（約二十九億港元）的鉅額不法利益。

柯文哲被控四大罪名 涉收賄及侵佔獻金

台北地檢署就京華城案，對柯文哲提出四大控罪，並指其在偵查期間「犯後態度不佳」，多次辱罵及攻擊司法人員，請求法院從重量刑。

違背職務收賄罪（求刑15年）：柯文哲被控收受威京集團主席沈慶京賄款一千七百一十萬新台幣（約四百一十萬港元），作為放寬容積率的代價。

圖利罪：濫用市長職權，明知於法無據，仍護航京華城獲取巨額容積獎勵，圖利發展商。

公益侵佔罪（兩項，合共求刑11年）：另案被控以民眾黨主席身份，將具公益性質的政治獻金侵佔入己。

背信罪（求刑2年6月）：被指控利用民眾黨黨營事業，搬取政治獻金，辜負捐款人的信託。

與柯文哲同庭受審的，還包括威京集團主席沈慶京及國民黨籍市議員應曉薇。民眾黨方面已預告，將於今日下午5時，在宣判後召開記者會作出回應。