桃園機場驚魂｜7歲童墮安全網 網民斥家長失職
更新時間：18:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-25 HKT
發佈時間：18:00 2026-03-25 HKT
台灣桃園國際機場第二航廈今日（25日）發生一宗驚險事故，一名7歲男童疑因獨自玩耍，不慎跌落扶手電梯旁的防墮安全網上。事件引發網絡熱議，不少網民質疑家長監管不力，斥責其嚴重失職。
有網民（01berich）於社交平台發布兩段現場影片，顯示一名男童在扶手電梯旁的安全網上，一臉茫然地坐著。安全網下方，數名航站人員及熱心市民神色緊張，小心翼翼地從旁守護，深怕男童失重心跌落。影片中可見，由於擔心安全網未必能承受成人重量，眾人一度與男童保持距離，形成緊張的僵持局面。
該網民在貼文中質疑：「桃園機場第二航廈，家長真的要顧好自己的小孩欸，還好有防護網，不然就……案發當下感覺父母不在現場。」影片隨後被轉發至《爆料公社》等網絡群組，迅速引發網民熱議。
眾多網民留言表示震驚，紛紛稱讚防墮網發揮作用，避免了嚴重意外。同時，亦有大量留言矛頭直指家長：「好奇那個家長都沒在看的」、「這父母太失職了吧！」、「建議機場提告告訴」。
桃園機場公司事後表示，經航站人員及時協助，男童最終安全獲救，身體未有受傷。警方到場釐清情況後，男童已由家長帶離機場。機場公司呼籲，航廈內人流密集，家長及隨行親友應時刻留意幼童動向，切勿讓孩童攀爬設施、跨越圍欄或進入危險區域，以確保自身及他人的安全。
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