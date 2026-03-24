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台灣將首次缺席世貿部長級會議 原因為何？

兩岸熱話
更新時間：16:49 2026-03-24 HKT
發佈時間：16:49 2026-03-24 HKT

今日（24日），中國外交部發言人林劍主持例行記者會。有記者問，台灣表示將25年來首次缺席在非洲喀麥隆舉行的世貿組織（WTO）部長級會議，理由是喀方將其寫為「台灣省」。

林劍表示，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。在中國台灣地區參與國際組織活動問題上，中方的立場是一貫的明確的，即必須按照一個中國原則來處理。一個中國原則是中國台灣地區參與世貿組織的政治前提。民進黨當局借參會問題進行政治操弄，手段極其卑鄙，其謀「獨」挑釁的圖謀，注定失敗，只會自取其辱。

當前國際經貿秩序遭遇嚴峻挑戰，單邊主義、保護主義抬頭，多邊貿易體制受到嚴重衝擊。世貿組織時隔10年，再次在非洲舉辦部長級會議，具有特殊重要意義。中方堅定支持喀方辦好本屆世貿組織部長級會議。

每兩年召開一次的世貿組織部長會議將於26至29日在喀麥隆首都雅恩德舉行。台灣當局早前稱，因主辦國喀方把台灣代表團的禮遇簽證列為「中國台灣省」，矮化地位，台方被迫缺席，是自2001年以「個別關稅領域」身份加入WTO以來，首度缺席。

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