涉88會館洗錢案 台灣通緝犯林秉文傳柬埔寨遭槍殺

台灣「88會館」地下匯兌案的關鍵人物、因棄保潛逃而被通緝的男子林秉文，周一（23日）深夜驚傳在柬埔寨西港（Sihanoukville）遭人埋伏槍殺身亡。台灣刑事局今日證實已接獲相關訊息，但案情細節仍有待柬埔寨警方進一步調查，台灣駐外人員將協助家屬處理後續事宜。

潛逃多時 異鄉橫屍街頭

據台灣媒體引述消息報道，曾一度傳言潛逃至美國洛杉磯的林秉文，昨日深夜在柬埔寨西哈努克港（西港）遭不明槍手伏擊，當場身亡。

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涉八八會館地下匯兌案的林秉文（右）曾幫藝人澎恰恰橋債務。 中時

台灣警政署刑事局今日透過新聞稿回應事件，表示已掌握相關情況，但關於案件的具體細節，柬埔寨警方仍在調查當中，暫未能提供更多資訊。刑事局駐胡志明市聯絡官將與駐胡志明市辦事處，共同協助死者家屬處理後事。

涉地下匯兌棄保 遭通緝近3月

林秉文是「88會館」洗錢案中的核心人物之一。檢警調查指出，他作為第三方支付業者，涉嫌利用其平台配合主腦郭哲敏進行大規模的地下匯兌及洗錢活動。

案件於2023年由新北地方檢察署正式起訴。然而，林秉文在案件審理期間，未有按時出庭應訊，新北地方法院遂於2024年12月27日，依法沒收其300萬元新台幣（約74萬港元）的保釋金，並對其發布通緝令。其行蹤自此成謎，直至昨日傳出其在柬埔寨遭槍殺的死訊。