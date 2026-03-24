無臉無眼兇案｜疑毒品糾紛惹殺身禍 台男遭虐殺棄屍山野

台灣彰化縣百果山日前揭發一宗駭人聽聞的「無臉無眼」兇殺案。一名男子疑因提供毒品引發糾紛，慘遭對方親友擄走虐殺，更被毀容及挖去雙眼後棄屍荒野。案情極度兇殘，震驚台灣社會。負責調查的警員近日披露，偵破過程出現不可思議的巧合，直言冥冥中彷彿有股力量指引，協助迅速破案。

警巧遇關鍵車輛破僵局

據台灣媒體引述不具名警員透露，案件調查初期一度陷入僵局。專案組人員翻查棄屍地點「待人坑」（舊名「殺人坑」）道路沿線的所有閉路電視片段，雖於案發當日（20日）凌晨2時發現一輛可疑車輛駛經，但因畫面模糊，無法辨識車牌，令追查工作停滯不前。

案發現場。 中天新聞

警方逮人畫面。 中天新聞

警方逮人畫面。 中天新聞

警方逮人畫面。 中天新聞

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然而，與此同時，另一轄區的派出所警員，竟恰巧在同一時間巡經該產業道路附近，並與一輛汽車「擦身而過」，期間清楚拍下其車牌號碼。兩組人員比對資料後，確認兩車為同一輛車，從而成功鎖定目標，循線索在埔心鄉及田尾鄉等地，先後拘捕四名疑犯。

有份參與辦案的警員形容：「這是我從警以來，辦過手段最兇狠的殺人案，也是破得最玄奇的命案。」他更表示，辦案過程中每當遇到瓶頸，便有如「神力」協助突破，彷彿冥冥中自有主宰。

餵毒惹禍 慘遭擄走凌虐刺心

案情指，33歲的湯姓男死者，生前疑因販賣毒品予31歲的黃姓男子，並邀其參與「毒品派對」。黃男吸食湯某提供的毒品後身體不適，其58歲的張姓舅父得悉後怒不可遏，遂夥同49歲的吳姓友人，於20日凌晨前往台中市找湯某理論。

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雙方發生口角後，湯某被強行押上車擄走。眾人先在彰化埔心一帶駕車遊走，其後將湯某帶到百果山一處偏僻道路，拖下車圍毆長達半小時。期間，張姓主謀持刀刺向湯某心臟，吳姓友人亦以樹幹、擀麵棍及美工刀等工具對其施以毒手。

主謀妻子稱未動手 車上驚聞慘叫聲

涉案的疑犯家屬，即張姓主謀的43歲吳姓妻子，在保釋後向傳媒憶述，事發時她一直留在車內，未有下車參與。她聲稱當時山區環境昏暗，只聽到激烈的爭吵聲及湯某的慘叫聲，其後吳姓友人返回車上，並告知「人死了」，令她當場錯愕。她堅稱，雖知丈夫等人帶同美工刀及擀麵棍下車「了解情況」，但未料到會演變成殘酷的虐殺命案。

檢警調查發現，湯某胸口被利器猛刺，為致命原因，其臉部及眼部亦遭亂刀蹂躪。張、吳兩名主謀雖已被羈押，但對於由誰下手挖眼及毀容等關鍵案情，至今仍三緘其口。檢方將於日內對死者遺體進行解剖，以釐清確切死因。全案目前依殺人罪嫌偵辦中。