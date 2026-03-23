Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台版「紅姐」｜3男扮女誘4586男網民裸聊拍片轉賣 網紅、運動員墮騙局

兩岸熱話
更新時間：09:50 2026-03-23 HKT
發佈時間：09:35 2026-03-23 HKT

台灣近期爆出案情嚴重的「台版紅姐們」網絡詐騙案。台中地檢署追查，破獲一個犯罪集團，三名男子涉嫌假冒女性，利用預錄影片及變聲軟件等手法，長期在網上引誘男性進行裸聊並側錄，受害人數高達4586人，遍佈全台，當中更包括未成年少年、網紅及運動員。檢警目前已查獲的涉案影片數量逾兩萬部，規模超越早前的「創意私房」案。

相關新聞：南京「紅姐」︱25歲健身網紅首認受害者 發聲求勿再傳片：生活一團糟

台大法律生被捕

綜合台媒報道，台中地檢署檢察官郭逵自2024年底起主導此案調查。執法部門最初鎖定一名國立台灣大學法律系的洪姓男生，他涉嫌在網上扮演女性，誘使超過300名男性拍攝不雅影像。警方於2025年5月、即該校畢業典禮前採取行動將其拘捕。

經盤問後，洪姓疑犯供出此乃集團式犯罪，並有共犯合作。檢警根據線索，再向上追查並先後拘捕另外兩名許姓及陳姓涉案男子。

相關新聞：南京「紅姐」︱「紅門宴名單」揭「來都來了哥」疑任教幼稚園 傳「皮褸哥」解除婚約

預錄影片配變聲器營造互動假象

案情指，其中許姓男子早於2017年起便研究假冒女性的技巧，他利用預先錄製的女性裸露影片，並配合變聲軟件，營造出與受害人即時互動的假象，藉此引誘對方裸聊並偷偷錄影。得手後，他會根據受害人的外貌、身材等條件，以每部影片250元至2300元新台幣（61元至561元港幣）不等的價格販售圖利。

另一名陳姓男子則在學習其犯罪手法後，與許姓男子合作，除了共同在網上「獵男」，二人亦會互相購買或交換所盜錄的影片，並將片源上傳至雲端伺服器，令影像進一步擴散。

警方查扣不雅影像2萬部

檢警指出，三名疑犯盜錄的影像數量驚人，分別為289部、1967部及2291部，部分影像更被重覆販賣流通。警方查扣的不雅影像總數高達2萬部，受害者甚至包括未成年少年。檢方痛斥，疑犯不僅偷拍，更彼此分享、交易，行徑極其惡劣，對眾多被害人造成難以磨滅的永久性傷害。

目前，三人已被依違反台灣《兒童及少年性剝削防制條例》及妨害秘密等罪名正式起訴，檢方已向法院建請從重量刑，以儆效尤。檢察官亦特別提醒，性影像犯罪的受害人已不限於女性，男性同樣可能墮入陷阱，呼籲民眾在網上交友時必須提高警覺，切勿輕易答應裸聊等不合理要求。

台灣媒體將這一案件稱為「台灣紅姐們」，是去年7月南京也爆出一名38歲男子「紅姐」假扮女性，與多名男子發生關係並偷拍視頻，並傳播淫穢視頻。案件震驚網絡。
 

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車資一覽
長者「兩蚊兩折」北上深圳攻略！新乘車優惠貴幾多？港鐵/巴士/小巴新車費一覽
生活百科
23小時前
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
九龍城好彩海鮮酒家結業！ 紮根30年堅持點心不預製 食客不捨：員工好專業
飲食
17小時前
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
港人搭深圳地鐵出閘冇扣錢被鎖App！過來人教路解決方法：因一原因導致｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
中年好聲音4丨肥媽狠批卓猷燕：Totally wrong 網民轟評語唔公道 強勁背景曝光天王都Like
影視圈
11小時前
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
「小鍾楚紅」子宮頸癌復發  一年內兩度開刀保命  曾連續流血2個月身心崩潰
影視圈
13小時前
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
乘客執銀包交巴士車長 即場打開竟見到「一樣嘢」 驚青憂好心無好報 網民教自保對答｜Juicy叮
時事熱話
23小時前
英聯賽盃｜阿仙奴四冠王夢碎 曼城派兩蛋封王。法新社
英聯賽盃｜阿仙奴四冠王夢碎 曼城派兩蛋封王
足球世界
7小時前
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
銅鑼灣Mr. Steak自助餐買一送一！人均$205起任食法國生蠔、活龍蝦
飲食
19小時前
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
前TVB主播彭國柱移居英國近況曝光 方健儀遠赴探望 曾捲入「食餅」事件影片破百萬點擊
影視圈
2026-03-21 16:30 HKT
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
內地政府推酒店住宿補貼優惠！深圳1地區最多減￥500 指定網上平台供應（附領券步驟）
旅遊
21小時前