台版「紅姐」｜3男扮女誘4586男網民裸聊拍片轉賣 網紅、運動員墮騙局

台灣近期爆出案情嚴重的「台版紅姐們」網絡詐騙案。台中地檢署追查，破獲一個犯罪集團，三名男子涉嫌假冒女性，利用預錄影片及變聲軟件等手法，長期在網上引誘男性進行裸聊並側錄，受害人數高達4586人，遍佈全台，當中更包括未成年少年、網紅及運動員。檢警目前已查獲的涉案影片數量逾兩萬部，規模超越早前的「創意私房」案。

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台大法律生被捕

綜合台媒報道，台中地檢署檢察官郭逵自2024年底起主導此案調查。執法部門最初鎖定一名國立台灣大學法律系的洪姓男生，他涉嫌在網上扮演女性，誘使超過300名男性拍攝不雅影像。警方於2025年5月、即該校畢業典禮前採取行動將其拘捕。

經盤問後，洪姓疑犯供出此乃集團式犯罪，並有共犯合作。檢警根據線索，再向上追查並先後拘捕另外兩名許姓及陳姓涉案男子。

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預錄影片配變聲器營造互動假象

案情指，其中許姓男子早於2017年起便研究假冒女性的技巧，他利用預先錄製的女性裸露影片，並配合變聲軟件，營造出與受害人即時互動的假象，藉此引誘對方裸聊並偷偷錄影。得手後，他會根據受害人的外貌、身材等條件，以每部影片250元至2300元新台幣（61元至561元港幣）不等的價格販售圖利。

另一名陳姓男子則在學習其犯罪手法後，與許姓男子合作，除了共同在網上「獵男」，二人亦會互相購買或交換所盜錄的影片，並將片源上傳至雲端伺服器，令影像進一步擴散。

警方查扣不雅影像2萬部

檢警指出，三名疑犯盜錄的影像數量驚人，分別為289部、1967部及2291部，部分影像更被重覆販賣流通。警方查扣的不雅影像總數高達2萬部，受害者甚至包括未成年少年。檢方痛斥，疑犯不僅偷拍，更彼此分享、交易，行徑極其惡劣，對眾多被害人造成難以磨滅的永久性傷害。

目前，三人已被依違反台灣《兒童及少年性剝削防制條例》及妨害秘密等罪名正式起訴，檢方已向法院建請從重量刑，以儆效尤。檢察官亦特別提醒，性影像犯罪的受害人已不限於女性，男性同樣可能墮入陷阱，呼籲民眾在網上交友時必須提高警覺，切勿輕易答應裸聊等不合理要求。

台灣媒體將這一案件稱為「台灣紅姐們」，是去年7月南京也爆出一名38歲男子「紅姐」假扮女性，與多名男子發生關係並偷拍視頻，並傳播淫穢視頻。案件震驚網絡。

