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台灣AV女網紅大鬧攀石場惹眾怒 扮蜘蛛俠亂跳拍片

兩岸熱話
更新時間：15:48 2026-03-19 HKT
發佈時間：15:48 2026-03-19 HKT

台北市中山區一間知名攀石場，於前（16日）晚深夜發生一宗罕見的消費糾紛，一名卓姓女網紅在首次體驗攀石期間，疑因不熟悉場地規則，與職員及其他場內人士爆發激烈口角，最終需由警方到場調解。事後雙方在社交媒體上各自表述，令事件演變成一場羅生門。

網紅指控：溝通不良 規則不清

綜合台媒報道，該名33歲、在社交平台IG擁有逾四萬粉絲的卓姓女子事後發文所述，她當晚約10時應朋友臨時邀約，首次到該攀石場體驗。她指控場館職員僅簡單示範落地動作，卻未清晰解釋輪流使用岩壁及橫向移動路線等重要規則，導致她多次嘗試攀爬時遭人喝斥，備感挫折。

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卓女稱，衝突的導火線在於她聽從朋友指示橫越場地時，遭另一名女顧客責罵，隨後職員要求她離場，雙方因而爭執。她強調，經警方到場介入並釐清後，職員已就未能清楚講解規則一事向她致歉。她希望外界能理解新手面對陌生環境的無助，並建議業者改善與顧客的溝通。

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場館及目擊者反駁：罔顧安全 危險跳躍

然而，據另一報道引述場館職員及現場目擊者指，卓女作為新手，不但不配合教練指導，更在攀爬時大聲尖叫，影響他人。目擊者稱，她無視安全距離，險些與其他使用者碰撞，甚至在被勸喻時情緒失控，「罵走」其他正在攀爬的顧客。

更甚者，卓女被指為了拍攝社交媒體素材，竟做出危險的跳躍動作，模仿蜘蛛俠。館方因憂慮其安全及對他人構成危險，在勸離及提出全額退款無效後，決定報警求助。有目擊者更指，在深夜離開時，看見卓女躺在場館外的店舖門口，行為怪異。

警員到場調解

警方接報後抵達現場，將雙方分隔並進行調解。最終，在警員的協調下，卓女承諾會遵守場館規則，而負責人亦同意讓她完成體驗，事件才告一段落。警方呼籲，市民在公眾運動場所應遵守安全指引，以保障自己及他人安全。

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