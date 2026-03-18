台F-16墜海黑盒成功打撈 將送美解讀肇因

台灣空軍一架編號6700的F-16戰機，本年1月於花蓮外海失事墜毀，機上飛行員至今仍下落不明。空軍昨日（17日）證實，經過多日水下探勘，已成功打撈到俗稱「黑盒」的飛行資料記錄器及部分重要機體殘骸，將送往美國原廠判讀，以釐清事故原因。國防部長顧立雄預計，解讀過程需時1個月以上。

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今年1月6日，該架F-16戰機失事後，軍方隨即將事件列為「0106專案」，並偵測到黑盒訊號源自約2500米深的海底。空軍其後委託專業海事公司執行打撈作業，並於3月16日成功尋獲黑盒，經比對確認屬於失事戰機。

國防部長顧立雄表示，已在第一時間將消息告知家屬，黑盒將盡快送交洛克希德馬丁（Lockheed Martin）公司進行還原解讀。由於飛機為美國製造，預料美國國家運輸安全委員會（NTSB）及聯邦航空總署（FAA）亦可能參與分析。

空軍方面指出，目前打撈上岸的機體殘骸相當破碎且分散，暫無明顯證據可判斷飛行員在最後關頭是否成功跳傘。當局感謝社會各界的關心，並強調待黑盒分析完成後，將會向公眾說明事故肇因。