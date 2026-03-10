台嘉義17歲退學生 持刀回校疑「尋仇」遭制服

台灣嘉義有學校發生退學生持刀擬「尋仇」事件，涉事學生最終被制服，混亂中有學校保安手部遭割傷。

咆哮狂叫「手舉起來」

綜合台媒報道，崇仁醫專嘉義縣大林校區9日上午，被一名17歲已退學的前護理系學生持刀闖入，不斷咆哮「手舉起來」及手舞足蹈，引起恐慌。

校方2名軍職退伍轉任的保安及1名學務處人員到場，先引導師生緊急避難並報警，接著由1人在前吸引少年注意，另1人自後方趁少年不備將其撲倒，另1名校安人員趁隙奪取少年手中的刀子，而該人員在過程中因少年掙扎，大拇指不慎被劃傷，所幸就醫治療後傷勢無礙。

報道指，涉事青年，曠課太多退學，疑因與同學有糾紛，6日就曾試圖爬牆闖入學校但被保安制止，昨日改穿校服，成功突破門禁入校。

警方接獲通報到場將人帶回問訊，釐清持刀闖入校園動機，全案將依傷害、恐嚇危害安全罪方向偵辦。