台灣南投旅遊巴墮40米深谷 釀1死7傷

台灣南投縣今日（9日）中午發生嚴重交通意外。一輛旅遊巴在杉林溪風景區內，失事墮下近40米深、約相當於13層樓高的山谷，造成1名乘客死亡，另有7人受傷。

車身嚴重損毀 3人疑被拋出車外

事發於今日中午，該輛旅遊巴在行經杉林溪風景區時，不明原因衝出路面，直墮深谷。從現場民眾拍攝的驚險片段可見，旅遊巴車身嚴重損毀，車窗幾乎完全碎裂，車內物品及雜物散落一地，場面駭人。

車禍現場。Threads

意外發生後，救援人員隨即趕赴現場。事件共造成8人死傷，其中4人重傷、3人輕傷。一名66歲男性乘客當場已無呼吸心跳，被列為命危，惟送院搶救後仍傷重不治。

據悉，所有傷者均已送往竹山秀傳醫院接受治理。現場消息指，有3名傷者在巴士翻滾期間被拋出車外，足見當時衝擊力之猛烈。

位置險峻 險墮巨石溪谷

勘查現場可見，旅遊巴墮谷的位置相當險峻，其停下的位置不遠處，便是佈滿巨石的溪谷。倘若巴士再往下翻滾，一旦墮入溪澗並撞擊巨石，後果將不堪設想，可謂不幸中之大幸。目前，當局正就事故原因展開深入調查。