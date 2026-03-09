2女下體塞海洛英球圖入境台灣 醒目緝毒犬揭發建奇功

台灣警政署破獲一宗人體藏毒入境案件。該署保三總隊早前接獲情報，顯示運毒集團非法招募民眾夾帶毒品入境，經大數據分析後，警方鎖定兩名黃姓、姚姓女子涉案，檢查發現2人在將重達304克的海洛英球塞進下體，企圖入境。警方將追查幕後主腦及販毒網路。

利用大數據調查3個月

據了解，警方先前運用大數據分析毒品資料庫，並從出入境資料中鎖定黃女、姚女。專案小組調查3個月後，趁著33歲黃姓女子從柬埔寨搭機返台時將其攔下。

黃女當時神情淡定，但一見到緝毒犬卻臉色大變。緝毒犬嗅聞後隨即「坐下」，示意可能有毒品。

黃女在女警陪同下將藏在下體的6顆，共重204公克的海洛英球排出；翌日警方再逮捕同樣從柬埔寨返台的43歲姚姓女子，其將共重180克的海洛英放入避孕套塞入下體。



警方指出，本次查獲之毒品量初估可供3.8人吸食，後續將追查幕後主腦及販毒網路。