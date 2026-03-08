港女桃園機場迷路馬路中心狂奔 台警追逐護送坐電車｜有片

在台灣，一名香港女子上周五（6日）桃園國際機場疑因「擺烏龍」走錯航廈，情急之下一度在連接機場的馬路上狂奔。最終由航空警察及時發現並截停，在警員協助下引導前往第一航廈，順利辦理登機手續。

走錯航廈馬路狂奔

綜合台媒報道，該名年近50歲的香港女子，原定於桃園機場第一航廈辦理登機手續。惟她對當地機場環境及接駁電車服務不熟，誤以為應在第二航廈報到。當她抵達第二航廈後，始驚覺去錯地方，心急如焚之下，竟直接跑上連接兩個航廈、設有四條行車線的航站北路，試圖跑往第一航廈。

當時正值交通繁忙時間，車來車往，路面車輛見狀紛紛減速閃避，情況險象環生。途經駕駛者及候機旅客均目擊這驚險一幕。

航警追截護送轉乘電車

幸而，正在執行巡邏任務的航空警察局警員及時發現該名女子。警員隨即駕駛警車切入車道，亮起警示燈並一度在女子後方慢駛保護。警員先透過擴音器廣播，試圖引導女子離開車道中央，惟對方未有理會。警員再次鳴笛示警後，最終決定下車追趕，在追逐約20米後成功將其截停。

經了解後，警員得悉該女子因一時心急走錯航廈才冒險在馬路上奔跑。為確保其安全，警員先將她引導至路旁，其後更親自護送她前往乘搭來往兩個航廈的免費接駁電車，並陪同她抵達第一航廈的航空公司櫃檯，順利完成登機手續，事件總算有驚無險落幕。

航空警察局呼籲，旅客如在機場範圍內或周邊道路遇上任何困難，應即時向在場警員或機場服務人員求助，切勿以身犯險，以確保自身及交通安全。