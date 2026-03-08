Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

南投清境沒落︱網民到訪驚見冷清場面 「紙箱王、星巴克全倒閉」

兩岸熱話
更新時間：16:20 2026-03-08 HKT
發佈時間：16:20 2026-03-08 HKT

台灣南投清境環境優美，曾吸引無數港人到訪。惟一名網民近日到清境農場，竟發現著名景點店舖「紙箱王」已撤離，連遊客中心也關閉，貼文引發熱議。

網民上周四（5日）於Threads發文，有人指出，自從周邊停車開始收費後，店家生意明顯下滑，就連知名的星巴克也關門，直呼小瑞士周邊商家冷清，觀光景點幾乎只剩合歡山仍有人潮。

網民紛紛留言，「那邊停車要收費後生意就開始受影響了」、「繼續成為空城機會極高……清境商場早前都失去星巴克，小瑞士那邊的情侶餐廳都生意極差」、「附近的餐廳也都超級貴」、「下面的小瑞士花園也慘不忍睹」、「這幾年去清境，真的沒落好多」、「以前的清境人很多，現在真的差好多」。

網友提到的清境星巴克，曾是清境農場的地標之一，也曾是全台海拔最高的星巴克門市，開業22年，已於去年7月21日熄燈；清境紙箱王也在同年11月底結業，結束16年營運。

清境農場旅遊服務中心「紙箱王」門市經理陳維林，在星巴克宣告停業時曾表示，不僅是商業策略的調整，也凸顯清境觀光人流與消費力持續下滑，「是觀光政策失衡的警鐘」。

