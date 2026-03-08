Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

兩會2026︱王毅回應兩岸統一時間表 「順之者昌，逆之者亡」

兩岸熱話
更新時間：11:54 2026-03-08 HKT
發佈時間：11:54 2026-03-08 HKT

外交部長王毅今日兩會外交主題者會上講述兩岸統一問題，提出台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。

記者會上，有傳媒表示，近段時間以來賴清德當局反復聲稱台灣是「主權獨立的國家」，台灣問題不是中國內政，與此同時，台灣問題和台海局勢不斷升溫，解放軍的台海軍演也越來越靠近台灣。

就台海擦槍走火的風險，以及中方是否設定兩岸統一的時間表和路線圖，王毅表示，台灣自古以來就是中國領土，過去、現在和將來都絕無可能成為什麼「國家」。台灣回歸中國是中國人民抗日戰爭勝利成果，也是二戰勝利果實。

他強調，《開羅宣言》、《波茨坦公告》、《日本投降書》、聯大第2758號決議等一系列國際法律文件都已將台灣地位牢牢鎖定。任何在國際上製造「兩個中國」「一中一台」的圖謀都注定失敗。

王毅說，台灣問題是中國的內政，是中國核心利益中的核心，這一紅線不容逾越或踩踏。我們絕不允許任何人、任何勢力把80多年前早已光復的台灣再次從中國分裂出去。國際社會已形成堅持一個中國的壓倒性共識。解決台灣問題，實現祖國完全統一的歷史進程不可阻擋。順之者昌，逆之者亡。

