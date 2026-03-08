Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

台行政院長現身東京棒球賽 54年來首次

兩岸熱話
更新時間：09:51 2026-03-08 HKT
發佈時間：09:51 2026-03-08 HKT

台灣行政院長卓榮泰昨日前往日本觀看棒球比賽，據悉這是日本與台灣斷交54年來，首次有現任台灣行政院長前往日本。台灣行政院人士對此僅回應稱，此為卓榮泰私人行程，假日當天來回，沒有其他評論。

台方回應屬私人行程

卓榮泰昨日上午抵達日本，在台灣駐日代表李逸洋、運動部長李洋陪同下，前往東京巨蛋觀看世界棒球經典賽（WBC）中華隊對壘捷克的比賽。他在場內被不少台灣球迷認出，多人高喊「院長好」、「Team Taiwan」，卓榮泰也大方揮手致意。最終中華隊以14比0取得本屆賽事首勝。

多個台灣媒體引述消息人士報道稱，這是台灣與日本斷交54年以來，首次有現任行政院長赴日。在日本和中國大陸之間的關係因日本首相的「台灣有事論」持續緊繃之際，卓榮泰此行顯得格外敏感。

據悉台日已達成默契，將不會正式對外說明卓榮泰旋風式的日本行程。

