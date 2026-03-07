遊瑞士台客酒店瞓覺 盜賊入房偷手機護照大搖大擺離開

到外國旅遊務必小心財物，即使在房中休息，也應鎖好房門。有台灣旅客近日在瑞士日內瓦一間酒店住宿時，竟在睡夢中慘遭小偷潛入房間「爆竊」，5部手機、5本護照、現金及多張信用卡被洗劫一空。事後翻查閉路電視，賊人竟是同酒店的住客，更被拍到施施然地背着贓物退房離開。

該名台灣旅客在社交媒體發文，指事發當日清晨5時醒來，驚覺床頭的5部手機及裝有5本護照、現金、信用卡的整個手袋不翼而飛，回想在睡夢中遭人闖入，不禁「背脊發涼」。

旅客公開自己的經歷。threads

她憶述，當下即時向酒店櫃檯求助，但職員最初竟一臉難以置信，更要她苦等經理及保安部員工上班，才能翻查監控，令原定當日上午搭機離開的一行人焦急如焚。在等待期間，其信用卡已被盜用多達10次。

警方與酒店後續翻查閉路電視，發現賊人在凌晨兩度進入其房間，並在得手後數分鐘，便臉不紅氣不喘地辦理退房，更背着事主的手袋大搖大擺離去，讓事主氣憤表示「真的會氣到發抖」。