福建沿海大霧 51條客渡運航線暫停包括4條「小三通」

兩岸熱話
更新時間：12:32 2026-03-02 HKT
發佈時間：12:32 2026-03-02 HKT

3月2日，福建沿海出現大霧天氣，多地港區海域能見度不足1000米，多個港口為此實施海上交通管制。

福建海事局消息，大霧天氣對海上交通產生不利影響，截至2日上午10時，福建沿海51條客渡運航線、134艘客渡船停航，其中4條「小三通」客運航線停航，廈門、漳州、泉州、平潭除2條民生應急航線外，所有客渡運航線均停航。

福建海事部門已啟動霧防二級響應，對多個港口實施海上交通管制，管制期間船舶暫停進出港作業。

海事部門正持續開展霧情監測，通過海岸電台向沿海船舶連續播發預警信息，同時加強海上交通組織管理，確保船舶有序待港。在港區能見度好轉後，將會及時解除交通管制，盡快恢復海上航行和港口生產作業。

福建海事局提醒：大霧天氣導致海上能見度不足，各船舶應當安全有序錨泊，加強值班值守，保持良好通信，切勿冒險開航，謹防船舶碰撞事故發生。

