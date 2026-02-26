中國觀察：賴清德稱「大陸」 釋放善意？

台灣領導人賴清德前天出席海基會舉辦的台商春節活動，一改過往張口閉口「中國」，多次以「中國大陸」稱呼對岸，還表示希望兩岸能維持現狀。他還提及擔任台南市長期間，曾於2013年赴香港、2014年訪問上海，希望兩岸經由交流對話，取得了解、理解、諒解、和解，並和平發展。

相較2025年，賴清德上任後首次出席台商春節活動致辭時，強調「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，台灣多間媒體以「賴清德態度變了、態度軟化」等為題，認為賴釋出善意。台灣陸委會副主委沈有忠也表示，賴清德這次演說一定程度釋放善意，盼對岸能傾聽台灣民意，給予正面回應。

政治人物的話語，從來都是因時空而異。賴清德之所以「改口」，可能與當前的國際環境有關。美國總統特朗普宣布實施強化版門羅主義，強調要掌控美洲事務，對亞洲則傾向戰略收縮。特朗普訪華前夕，當中國領導人警告「務必慎重處理對台軍售問題」，他表示正和習近平「討論此事」，推翻了過去「美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見」的承諾。

與此同時，特朗普對等關稅受挫，其「倒行逆施」又引發法國、加拿大、英國、德國等西方國家領袖紛紛訪華，尋求經貿的多元避險途徑。賴清德「軟化」，是面對現實環境的戰略性微調。

不過，作為「務實台獨工作者」，賴清德的改口只是表面上的。只要民進黨繼續拒絕承認兩岸同屬一中的「九二共識」，一切就都是空言。國台辦N次痛罵賴清德是不折不扣的「和平破壞者」「危機製造者」「戰爭煽動者」，不可能那麼天真就相信他的「善意」，預料將聽其言觀其行。

紀曉華