零下逾10度︱台北文山知名餐館離奇命案 冷凍庫驚現女員工屍體

兩岸熱話
更新時間：11:10 2026-02-25 HKT
發佈時間：11:10 2026-02-25 HKT

台北文山區有知名餐館驚傳離奇命案，有女員工神秘倒斃於冷凍庫內。店方深夜發聲明，指警方已排除與店內工作或職場環境有關，並會把所有食材丟棄。警方仍在調查事件成因。

警方：死者疑自行反鎖

據台媒報道，涉事食肆為台北市文山區木新路以川湘菜馳名的成家小館。24日，上午該食肆的員工開店，準備食材時，發現冷凍庫打不開，於是找來鎖匠協助，鎖匠開啟冷凍庫後，發現1名69歲劉姓女員工，陳屍冷凍庫內。

死者陳屍的冷凍庫內設有緊急開鎖裝置。中時
報道指，劉姓女工已在該餐廳任職接近30年。

警方調查，劉女昨晚10時許離家獨自返回餐廳，經現場鑑識勘查，並無發現遭外力攻擊或其他傷痕，初步排除他殺嫌疑。此外，冷凍庫門口有緊急開門裝置，研判劉女自行進入後，將冷凍庫反鎖。

劉女家屬表示，只知道劉女昨徹夜未歸，直到接獲通知才知道她竟發生意外。警方已報請檢察官相驗，並調閱附近監視器及劉女相關資料，以釐清案發經過及確切死因。

成家小館深夜在FB發聲明，指死者為人和善，與同事相處融洽，警方已排除該案與劉女在店工作內容及職場環境有關，基於對逝者及家屬的尊重，呼籲外界給予空間，避免不實指控或過度揣測，以免對家屬造成二次傷害。

聲明又指，針對員工的心理支持，他們已在事件發生後暫停營業進行內部整頓，包括消毒及更換所有食材，避免造成食品安全疑慮，並為全體員工安排專業心理諮商與輔導，確保夥伴們的身心健康。

有業者指，類似的餐廳冷凍庫溫度低至零下10多度。

 

