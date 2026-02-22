台北101美女董事長︱民進黨粉絲狠批 賈永婕「我們中國人」言論遭針對

台北101（台北金融大樓公司）美女董事長賈永婕曾被指政治色彩「從藍轉綠」，但近日卻因介紹自己的穿著時，說了一句「我們中國人過年穿大紅色」，遭到大量青鳥（民進黨支持者）網友「出征」，留言批評她「誰跟你中國人」。



51歲的賈永婕以演員身分出道，也擁有模特兒、主持人等多重身份，曾因在2021年發起抗疫募捐活動而獲封「抗疫女神」，在2024年9月出任台北101董事長。

「因為大紅色嘛，我們過年，中國人過年就是大紅色。」介紹新春的大紅色衣著，賈永婕說這就是中國人的過年傳統。沒想到幾天後會在網路上被大肆批評，直說賈永婕的政治傾向讓人琢磨不透：「一邊舔綠，一邊骨子裡的老藍又跳出來」、「賈永婕其實心繫中國」，也有網友怒嗆「你才中國人，全家都中國人」、「賈永婕是偏KMT（國民黨）的嗎？」。



賈永婕近日曾以「中國客人」形容「大陸遊客」。她宣布，101大樓的89樓觀景台，在大年初三時，單日進場人數達到8800人，創下疫情後新高，「很久沒有看到這個數字了，沒有中國客人之後，就沒有這個數字出現了。」

大年初五，她也和老公現身中正紀念堂，參觀宣傳台灣民主進程的《自由花蕊》展覽，留言「認同台灣，我們會更團結」。她還稱，踏入中正紀念堂廣場那一刻，她與老公竟不自覺脫口合唱〈總統蔣公紀念歌〉，感慨表示：「才發現當年的教育洗腦有多深。」