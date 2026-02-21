福島自駕遊撼對頭車 台一家五口3人骨折重傷

日本福島縣發生涉及台灣人的嚴重交通意外。一個台灣籍家庭19日在福島喜多方市松山町自駕遊期間，其租賃的私家車在國道一個路口右轉時，與一輛對頭車迎頭猛撼，意外導致車上3名家人骨折重傷，需送院搶救。

傷者未有性命危險

事發在當地時間19日下午近5時，一名34歲台灣男子，駕駛一輛租賃車載著家人，沿國道121號線行駛。當車輛駛至松山町一個路口，並準備右轉時，與一輛由67歲本地女子駕駛的私家車猛烈相撞。

據報，涉事租賃車上連同司機合共有一家五口。猛烈撞擊導致車上3名乘客身體多處骨折，傷勢嚴重，需由救護車緊急送往附近醫院治理，幸好目前並無生命危險。當地警方已就意外成因展開深入調查。