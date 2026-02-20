年初三花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆悲劇 一家五口落水9歲男童溺斃

台灣花蓮鯉魚潭發生奪命意外。一個鄭姓家庭三代五口於年初三（19日）下午到鯉魚潭遊湖時，所乘天鵝船突告翻覆，五人全數落水，其中一名9歲男童被困船艙底部，救起時已無呼吸心跳，送院搶救後不治，為新春假期添上陰霾。

天鵝船突失平衡翻覆 男童被困船艙底

事發於當日下午約2時54分，鄭姓男童與父母、祖父及姑姑共乘一艘四人座天鵝船，在距離北端岸邊約20公尺處遊湖，期間船身不明原因突然失去平衡翻覆。周邊其他船隻見狀，立即協助將四名成人救起，但未見男童蹤影。

發生事故的天鵝船。Ettoday截圖

業者其後潛入水中搜尋，發現男童被困在翻轉船體的艙底位置。由於天鵝船具浮力未完全沉沒，男童當時身處頂棚船艙內、沒入水面之下。救援人員合力將船隻移開，把男童救上岸，惟當時已無生命跡象，送往花蓮慈濟醫院搶救後證實不治。

據悉，船上五人均有依規定穿著救生衣。男童父母因體溫過低送醫，其餘兩名親屬則自行求醫，均無大礙。

疑春節湖面船隻密集 湧浪肇禍

目擊者指，事發時疑有快艇駛過掀起浪花，導致腳踏船失穩翻側。業者表示，過往極少發生同類翻覆事故，不排除春節期間湖面船隻密集，產生浪湧影響船身平衡，惟具體原因仍有待警方進一步調查。

警方與消防單位正釐清事故經過，並提醒市民乘坐遊湖船隻時，除全程穿著救生衣外，亦應注意湖面波動及避免重心偏移，以策安全。

鯉魚潭為花蓮東部最大內陸湖泊，是當地熱門旅遊景點，可供泛舟、踩船及環湖單車等活動。今次意外震驚社區，也為新春出遊安全再敲警鐘。