Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

年初三花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆悲劇 一家五口落水9歲男童溺斃

兩岸熱話
更新時間：03:29 2026-02-20 HKT
發佈時間：03:29 2026-02-20 HKT

台灣花蓮鯉魚潭發生奪命意外。一個鄭姓家庭三代五口於年初三（19日）下午到鯉魚潭遊湖時，所乘天鵝船突告翻覆，五人全數落水，其中一名9歲男童被困船艙底部，救起時已無呼吸心跳，送院搶救後不治，為新春假期添上陰霾。

天鵝船突失平衡翻覆  男童被困船艙底

事發於當日下午約2時54分，鄭姓男童與父母、祖父及姑姑共乘一艘四人座天鵝船，在距離北端岸邊約20公尺處遊湖，期間船身不明原因突然失去平衡翻覆。周邊其他船隻見狀，立即協助將四名成人救起，但未見男童蹤影。

發生事故的天鵝船。Ettoday截圖
發生事故的天鵝船。Ettoday截圖

業者其後潛入水中搜尋，發現男童被困在翻轉船體的艙底位置。由於天鵝船具浮力未完全沉沒，男童當時身處頂棚船艙內、沒入水面之下。救援人員合力將船隻移開，把男童救上岸，惟當時已無生命跡象，送往花蓮慈濟醫院搶救後證實不治。

據悉，船上五人均有依規定穿著救生衣。男童父母因體溫過低送醫，其餘兩名親屬則自行求醫，均無大礙。

疑春節湖面船隻密集 湧浪肇禍 

目擊者指，事發時疑有快艇駛過掀起浪花，導致腳踏船失穩翻側。業者表示，過往極少發生同類翻覆事故，不排除春節期間湖面船隻密集，產生浪湧影響船身平衡，惟具體原因仍有待警方進一步調查。

警方與消防單位正釐清事故經過，並提醒市民乘坐遊湖船隻時，除全程穿著救生衣外，亦應注意湖面波動及避免重心偏移，以策安全。

鯉魚潭為花蓮東部最大內陸湖泊，是當地熱門旅遊景點，可供泛舟、踩船及環湖單車等活動。今次意外震驚社區，也為新春出遊安全再敲警鐘。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
梁洛施絕美拜年展驚人氣質 曝光2萬呎豪宅如巨型商場 擁旋轉樓梯極具氣派市值5億
影視圈
13小時前
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
連鎖快餐下午茶獲激讚！$29歎番茄通+蛋沙律牛角包連飲品 網民感慨太抵食「可惜分店越來越少」
飲食
10小時前
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
2.21攪珠2億六合彩 兩間投注站買電腦飛 4個號碼離奇相同 網民發現另一巧合處｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
朱玲玲二仔霍啟山與女星娜然農曆新年蜜遊意大利？ 「新歡」貼心照顧「未來老爺」疑好事近
影視圈
10小時前
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
汪明荃逾6000萬豪宅團拜直擊！360度無敵海景奢華內部裝潢全曝光 寬敞樓梯坐半百盡顯好客之道
影視圈
2026-02-18 20:30 HKT
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
阿刨龍劍笙獲後輩登門拜年 意外洩簡約風豪宅 復古燈飾盡顯藝術家氣派
影視圈
9小時前
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
前TVB男星攜「50億愛妻」赴英與雷頌德夫婦賀歲 三子女留學英國 曾自爆返港避疫艱辛史
影視圈
9小時前
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
東張西望丨中佬求愛變「提款機」 北上旅行唔准掂：諗住有親密接觸 被提議假結婚索18萬禮金？
影視圈
6小時前
港女推介神招賺八達通回贈？！成功「抽幾次獎」 網民讚出色︰完全冇諗過咁樣用
港女推介神招賺八達通回贈？！成功「抽幾次獎」 網民讚出色︰完全冇諗過咁樣用
時尚購物
11小時前
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
中山好去處2026｜中山一日遊12大景點！必訪古天樂家鄉/中山馳名乳鴿/客家土樓農家菜 附交通
旅遊
16小時前