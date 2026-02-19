日籍牛郎趁桃園轉機拍「台灣屬於中國」影片 去年西門町舉五星旗被逐出境

去年因在台北西門町高舉五星旗、發表「台灣是中國的」等親中言論，而遭台灣移民署列管禁止入境的日籍網紅牛郎「百海アイラ」（Todomi Aira），近期透過轉機短暫過境台灣。期間，他在桃園機場拍攝影片，手持顯示「台灣省屬於中國」字樣及五星旗圖案的手機，並將影片上傳至大陸社交媒體，引發熱議。

回顧去年，Aira與同伴「日本狸猫」尾澤裕之的行為引發台日社會強烈抨擊。Aira因此被日本的公關店開除，並在轉往中國的抖音、Bilibili等平台後，改以「熱愛中國」、「支持武統」的激進形象吸引大批大陸「小粉紅」粉絲。



相關新聞：日本2男西門町揚五星旗 喊「台灣是中國的」被逐出境

在最新公開影片中，Aira抱怨自己去年的行為遭檢舉而受制裁，並稱此次利用轉機「冒險」踏上台灣土地，是為了「為統一打call」。此舉獲得眾多大陸網友讚賞，稱其聰明，並揚言模仿；但台灣網友則大肆嘲諷，認為其行為可悲，並指出其「第三國轉機」的說法矛盾。

台灣移民署重申，Aira與尾澤裕之因「有危害台灣利益、公共安全或公共秩序之虞」而被裁處驅逐出境並禁止入境。